Sampdoria-Cagliari, probabili formazioni: qualche dubbio per Ranieri

Dopo il pareggio 1-1 di mercoledì nel derby contro il Genoa si torna in campo nel fine settimana per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Sampdoria-Cagliari si gioca allo stadio Luigi Ferraris alle ore 18, blucerchiati che vogliono tornare al successo dopo tre gare di astinenza mentre i Sardi hanno cambiato pelle con Semplici che ha preso il posto dell'ex Di Francesco. Sei punti in due gare fanno ben sperare in chiave salvezza dopo oltre metà campionato da brividi.

QUI SAMPDORIA. Tornata al lavoro dopo il derby la Samp ha comunicato che i nuovi tamponi effettuati alla squadra hanni dato tutti esito negativo (ad esclusione del giocatore positivo in isolamento domiciliare) e che i test saranno nuovamente effettuati nel pomeriggio di venerdì. Ancora a riposo Askildsen, Thorsby e Damsgaard che avevano accusato sintomi influenzali nonostante la negatività al tampone, prosegue il recupero di Torregrossa che non dovrebbe però essere disponibile per la sfida contro il Cagliari. Dubbio modulo con Ranieri che potrebbe tornare al classico 4-4-2 inserendo Jankto a centrocampo, seconda scelta il 4-3-1-2 con Verre dietro alle punte. In attacco ballottaggio tra Quagliarella e Ramirez mentre in difesa Tonelli è in leggero vantaggio su Yoshida.

QUI CAGLIARI. Sardi rivitalizzati dalla cura Semplici: sei punti contro Crotone (2-0) e Bologna (1-0) e la classifica comincia a essere meno preoccupante con il quartultimo posto a 21 punti, uno in più del Torino che deve però recuperare due partite. In dubbio Rugani e Simeone, tra i due qualche chance in più per l'attaccante ma comunque a guidare il fronte offensivo dovrebbero esserci Joao Pedro e Pavoletti. Ballottaggio a centrocampo tra l'ex Duncan e Zappa, in difesa tra Klavan e Walukiewicz.

Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari 7 marzo

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.

Arbitro: Fabbri di Trieste.

Calcio d'inizio: domenica 7 marzo, ore 18.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now Tv.