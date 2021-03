Sampdoria-Cagliari 2-2, le pagelle: Gabbiadini e Ramirez cambiano la Samp, male Colley e Augello

Troppo frettoloso Audero a rilanciare l'azione nel recupero del recupero, primo goal in Serie A invece per Bereszynski

Pazzo 2-2 tra Sampdoria e Cagliari con i blucerchiati che perdono i tre punti nel recupero del recupero dopo aver ribaltato l'iniziale svantaggio in tre minuti nella parte finale di secondo tempo. Partita nel complesso non entuasiasmante dei blucerchiati che hanno faticato a reagire tra prima e seconda frazione di gioco, decisivi i cambi di Ranieri con Ramirez e Gabbiadini tra i più positivi, per riprendere il risultato prima della doccia gelata firmata Nainggolan. Nel complesso pareggio tutto sommato giusto anche se rimane il rammarico per il goal preso al 95' quando i tre punti sembravano ormai in saccoccia.

VIDEO | Sampdoria-Cagliari 2-2 goal e highlights

Ottimi ingressi in campo per Gabbiadini e Ramirez che cambiano volto alla Samp innescando la rimonta (poi vanificata dal goal nel recupero) mentre Bereszynski salva un goal e trova anche la prima marcatura in Serie A. Male Augello e Colley in difesa mentre a centrocampo va in sofferenza Ekdal, meglio Thorsby dopo la sostituzione. Mezzo voto in meno e insufficienza per Audero, troppo frettoloso nel far ripartire il gioco nel recupero del recupero concedendo così al Cagliari la palla del 2-2 quando la gara era già ampiamente finita.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.