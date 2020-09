Sampdoria-Benevento: Candreva e Gabbiadini vanno in panchina, le probabili formazioni

Manca ormai pochissimo all'esordio casalingo per la Sampdoria di Claudio Ranieri, che sabato 26 settembre contro il Benevento ritrova una parte del suo pubblico. Ammessi allo stadio mille tifosi, di cui 500 medici e infermieri degli ospedali genovesi. «Il Benevento di Inzaghi gioca con il 4-3-3, con le ali a piede invertito disponibili per i tagli o per concludere l'azione individualmente, i centrocampisti che si inseriscono e la squadra è sempre molto stretta. Dai miei ragazzi però mi aspetto la risposta giusta sul campo», ha detto Ranieri nella conferenza stampa pre partita.

QUI SAMPDORIA In settimana sono tornati ad allenarsi con i compagni Gabbiadini e Depaoli, per cui il tecnico blucerchiato può contare sull'intera rosa. Rispetto agli undici titolari di Torino, Ranieri dovrebbe schierare dal primo minuto Yoshida. Gabbiadini e il neo arrivato Candreva potrebbero subentrare a partita iniziata.

QUI BENEVENTO Inzaghi, come ricordato dal suo collega Ranieri, fa giocare i suoi con tre punte, ovvero Insigne, l'ex Caprari e Moncini, con l'ultimo in leggero vantaggio su Lapadula. I due centrali dovrebbero essere Caldirola e Glik. In mezzo ballottaggio Hetemaj-Dabo.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri.

BENEVENTO: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Moncini. All. Inzaghi.

Arbitro: Dionisi.

Calcio d'inizio: sabato 26 settembre ore 18, stadio Luigi Ferraris, Genova.