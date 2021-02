Inter-Genoa 3-0, le pagelle: Perin evita un passivo peggiore, Onguene affonda

Troppo forte la capolista per un Genoa mai davvero in partita. Ballardini lascia a riposo molti titolari in vista del derby, e le cose non vanno per il verso giusto fin dai primi secondi.

VIDEO | Inter-Genoa goal e highlights

Lukaku apre le marcature al 1', e il Genoa si difende con i denti per tutto il primo tempo. Nella ripresa la gara si fa più equilibrata sul piano del gioco, ma gli attaccanti rossoblù non sono mai pericolosi e l'Inter ne approfitta per chiudere la partita con Darmian e Sanchez. Protagonista assoluto Lukaku, che ha vinto la partita praticamente da solo. Grifone assolutamente insufficiente.

