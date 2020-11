Genoa-Parma 1-2, le pagelle: prima gioia in Serie A per Shomurodov, sottotono Scamacca

Si mette male per il Genoa, che perde contro il Parma un altro importante scontro diretto e resta desolatamente penultimo in classifica. Parma pericoloso spesso e volentieri, il Grifone ha qualche buon guizzo ma raramente dà l'impressione di potersi rendere davvero pericoloso. Gervinho fa doppietta, Shomurodov accorcia ma non basta.

VIDEO | Genoa-Parma, goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.