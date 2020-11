VIDEO | Genoa-Parma 1-2: goal di Gervinho (doppietta) e Shomurodov

Dopo una settimana intensa che ha visto il Grifone trionfare nel derby, ma anche l'allontanamento del DS Faggiano sostituito da Marroccu, arriva un'altra pesantissima sconfitta che potrebbe forse minare la panchina di Maran. Il Genoa perde un delicatissimo scontro diretto, e adesso la situazione comincia a farsi seriamente preoccupante.

La cronaca del match

Pronti via e Scamacca si ritrova sul destro un buon pallone, ma calcia debolmente. Purtroppo è un'illusione, perché i ducali prendono subito il controllo della situazione e il Genoa va in difficoltà. Al 5' la bestia nera Cornelius (sei gol contro il Grifo nella passata stagione) colpisce il palo, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco. Parma ancora pericoloso con Cornelius, quindi al 10' Gervinho trova il vantaggio: verticalizzazione illuminante dell'ex Kucka, Gervinho buca la difesa e batte Paleari. Brutta batosta, ma i ragazzi di Maran hanno una reazione immediata. Al 16' grande azione di Shomurodov, che se ne va in dribbling però non riesce a colpire con potenza. Ancora buon lavoro dell'uzbeko che appoggia su Badelj, tiro altissimo. Occasionissima al 30' per Scamacca servito da Pellegrini, ma il bomber romano spara incredibilmente alto. Dopo una convincente parte centrale di primo tempo, i rossoblù rallentano e tornano a soffrire. Nel giro di due minuti il Parma va per due volte in ripartenza, e Gervinho va vicino al raddoppio. All'ultimo minuto ancora l'ivoriano, davvero incontenibile, prova il diagonale, ma Paleari salva deviando sulla traversa.

La ripresa comincia sulla stessa falsa riga della prima frazione, e per il Grifone arriva immediata la doccia fredda: Kurtic mette in mezzo, la difesa allontana male e il pallone torna sui piedi di Gervinho che batte ancora Paleari complice la sfortunata deviazione di Zapata. Le cose rischiano di mettersi malissimo, anche perché in contropiede il Parma va a nozze, ma per una volta la sorte assiste il Genoa e dopo pochi istanti arriva il goal che riapre l'incontro: palla vagante in area gialloblù, Shomurodov colpisce con una bella girata di destro e segna il suo primo goal in Serie A, nonché il primo goal in assoluto di un calciatore uzbeko nella massima serie italiana. Rete meritata per l'attaccante ex Rostov, che sembra davvero in grande crescita rispetto alle prime timide prestazioni. Genoa rinfrancato che attacca, ma non arrivano grandi occasioni. Ci prova Sturaro ma il tiro è alto, quindi bella conclusione di Badelj (molto attivo) e risposta di Sepe. Il tempo stringe, così Maran si affida alla tecnica di Pandev e Zajc, che al 69' rilevano Shomurodov e Lerager. Ducali inevitabilmente pericolosi in ripartenza, con Karamoh che calcia a lato con il sinistro. Gli ultimi disperati assalti rossoblù non producono nulla di concreto, e il triplice fischio di Mariani manda tutti negli spogliatoi. Quarta sconfitta consecutiva e penultimo posto, per il Genoa si fa dura.

TABELLINO E VOTI

GENOA-PARMA 1-2

Reti: 10' e 47' Gervinho, 50' Shomurodov.

Genoa (3-5-2): Paleari 6; Goldaniga 5.5, Zapata 6, Bani 5.5 (89' Destro sv); Ghiglione 5.5 (82' Pjaca sv), Lerager 5.5 (69' Zajc 6), Badelj 6.5 (82' Parigini sv), Sturaro 6, Pellegrini 6; Scamacca 5.5, Shomurodov 6.5 (69' Pandev 6). All.: Maran.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Busi 6.5 (74' Iacoponi 6), Osorio 6.5, Alves 6, Gagliolo sv (19' Laurini 6); Kucka 7, Scozzarella 5.5 (63' Hernani 6), Kurtic 6.5; Karamoh 6 (74' Grassi sv), Cornelius 6.5, Gervinho 7.5. All.: Liverani.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: ammoniti Busi, Karamoh, Badelj, Bani.