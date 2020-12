Genoa-Milan 2-2, le pagelle: Destro torna bomber, Ghiglione domina la fascia

Buon punto per il Genoa contro la capolista. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la gara si accende nel secondo tempo con la doppietta di Destro e le risposte di Calabria e Kalulu. I rossoblù si difendono ordine, ma rispetto alle recenti uscite sono anche più pericolosi in fase offensiva. Nel finale manca quel pizzico di cattiveria in più per portare a casa la partita, ma la prestazione sembra comunque in crescendo.

VIDEO | Genoa-Milan, goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.