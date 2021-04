Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Scamacca in rampa di lancio

Sabato 3 aprile 2021 torna la Serie A dopo la pausa delle nazionali e alle ore 15 si gioca Genoa-Fiorentina, gara fondamentale per entrambe che galleggiano sopra la zona rossa e cercano i punti per la definitiva serenità, 31 i punti del Grifone (+9 sul Cagliari) e 29 quelli della Viola che dopo la parentesi Prandelli ha ritrovato Iachini sulla tolda di comando.

QUI GENOA. Dopo la doppietta con il Parma e le prestazioni (e un goal) con l'Under 21 scalpita Scamacca sul fronte offensivo (è tornato prima dalla nazionale causa squalifica in azzurro, stesso discorso per Rovella), potrebbe fare coppia con Destro nel classico 3-5-2 di Ballardini. Pjaca e Shomurodov le prime alternative. In cabina di regia Badelj affiancato da Zajc e Strootman mentre sulle due fasce ci saranno Zappacosta e Czyborra (in vantaggio su Biraschi).

QUI FIORENTINA. Dopo l'addio di Prandelli è tornato Iachini sulla panchina della Viola. A centrocampo possibile rilancio per Amrabat mentre in attacco non dovrebbero esserci grossi dubbi sul tandem formato da Ribery e Valhovic, out Kokorin che sta ancora recuperando la condizione migliore.

Probabili formazioni Genoa-Fiorentina 3 aprile

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca, All. Ballardini.

Fiorentina (3-5-2): Dragovski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: sabato 3 aprile, ore 15:00.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now TV.