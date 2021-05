Genoa-Atalanta 3-4, le pagelle: Eldorado Shomurodov, Radovanovic e Onguéné disastrosi

L'Atalanta supera 4-3 il Genoa e si qualifica in Champions League per la terza stagione consecutiva. Gara da due volti per il Grifone che dopo un primo tempo sottotono e privo di guizzi (3-0 per la formazione di Gasperini) cambia marcia nella ripresa anche grazie ai cambi di Ballardini: doppietta per Shomurodov e goal su calcio di rigore per Pandev, entrambi subentrati. Cambia poco per il Genoa, salvo dopo il 2-0 di Bologna.

VIDEO | Genoa-Atalanta 3-4: goal e highlights

Shomurodov e Pandev danno la scossa nel secondo tempo, ma dimostrano carattere e qualità anche i giovani Caso e Portanova gettati nella mischia nella ripresa da Ballardini. Malissimo in difesa Radovanovic e Onguéné che non riescono in nessun modo ad arginare l'attacco dell'Atalanta, impalpabile Destro nel primo tempo in cui sbaglia davvero troppi palloni anche Zajc.

