Pallanuoto, a Genova la Final Eight di Coppa Italia: il programma

La pallanuoto italiana è pronta ad assegnare il primo trofeo stagionale. A Genova alle Piscine di Albaro Pro Recco, Brescia, Quinto, Savona, Ortigia, Posillipo, Telimar e Trieste si sfideranno nella Fina Eight con match tutti "secchi".

Venerdì si parte con i quarti di finale, sabato le semifinali e domenica la finalissima, una vera e propria maratona nella vasca "Marco Paganuzzi" con la Pro Recco che parte favorita per portarsi a casa l'ennesimo trofeo della sua storia. A provare a ribaltare il pronostico sarà come sempre Brescia, ma sarà spettacolo già nel primo turno con il derby Quinto-Savona

Programma e diretta tv e streaming della Final Eight di Coppa Italia

Venerdì 24 Febbraio:

Quarto di Finale 4 - 15:00 ORTIGIA - POSILLIPO diretta Wp Channel

Quarto di Finale 2 - 17:00 PRO RECCO - TELIMAR diretta Wp Channel

Quarto di Finale 3 - 19:00 SAVONA - GENOVA QUINTO diretta Rai Sport

Quarto di Finale 1 - 21:00 BRESCIA - TRIESTE diretta Rai Sport

Sabato 25 Febbraio

Semifinale 1 - 5°/8° posto 15:00 - Perdente Quarto 1 - Perdente Quarto 4

Semifinale 2 - 5°/8° posto 17:00 - Perdente Quarto 2 - Perdente Quarto 3

Semifinale 4 - 1°/4° posto 19:00 - Vincente Quarto 2 - Vincente Quarto 3 diretta Rai Play

Semifinale 3 - 1°/4° posto 21:00 - Vincente Quarto 1 - Vincente Quarto 4 diretta Rai Play

Domenica 26 Febbraio

Finale 7°/8° posto 10:00 Perdente Semifinale 1 - Perdente Semifinale 2

Finale 5°/6° posto 12:00 Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Finale 3°/4° posto 14:00 Perdente Semifinale 3 - Perdente Semifinale 4

Finale 1°/2° posto 16:00 Vincente Semifinale 3 - Vincente Semifinale 4 diretta Rai Sport

I biglietti

Partita singola: 15 euro; abbonamento venerdì 24 febbraio: 35 euro; abbonamento sabato 25 febbraio: 40 euro; abbonamento domenica 26 febbraio: 50 euro.

Abbonamento venerdì+sabato: 65 euro. Abbonamento sabato+domenica: 80 euro. Abbonamento tre giorni: 100 euro.

Ingressi gratuiti: Under 10, Over 80, tesserati FIN. Formula famiglia: un figlio gratis per ogni genitore pagante.

Biglietti e abbonamenti si acquistano direttamente in piscina. Si possono prenotare contattando la segreteria del Quinto: 0103200541, segreteria@sportingclubquinto.com