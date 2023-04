Champions League, Zalanki trascina la Pro Recco alla vittoria ad Atene

Zalanki ed Echenique trascinano al successo la Pro Recco che batte il Vouliagmeni 13-7 ad Atene nell'undicesima giornata del girone di Champions League dove i liguri campioni d'Europa in carica hanno già staccato il pass per le Fina Eight.

La cronaca di Vouliagmeni-Pro Recco 7-13

Tre minuti di gioco e la Pro Recco passa in vantaggio: tre è anche il numero del marcatore, Zalanki, che trasforma il rigore conquistato da Hallock. I biancocelesti non sfondano con l’uomo in più, Andreadis è bravo a murare su Presciutti e Loncar, mentre Del Lungo è provvidenziale sul tiro di Kourouvanis. A 22 secondi dalla prima sirena i ragazzi di Sukno raddoppiano capitalizzando la quarta superiorità grazie ad Echenique da posizione 2. Uomo in più che però sfruttano anche i padroni di casa allo scadere del tempo: Figlioli va nel pozzetto, Nikolaidis tocca sotto misura per l’1-2.

Il numero 4 biancoceleste si fa “perdonare” al primo affondo del secondo quarto, ma il Vouliagmeni accorcia con la controfuga vincente di Chalyvopoulos. La ripartenza è l’arma che usa anche Echenique per ristabilire il doppio vantaggio a metà quarto. L’assist di Zalanki per il comodo tap-in di Presciutti sul secondo palo vale il 2-5 a 180 secondi dal cambio campo. Emozioni sul finire di tempo: Alafragkis in superiorità batte Del Lungo, poi Younger sulla palomba di Echneique respinta dalla traversa, segna il 3-6 di metà gara proprio sulla sirena.

Si riparte con Hallock protagonista nel bene e nel male: la girata ai due metri è super e vale il 3-7, poi l’americano affonda Chalyvopoulos e Kalogeropoulos non sbaglia il rigore del 4-7. Il numero 4 greco si ripete subito dopo da posizione 3. I biancocelesti si trovano di fronte un Andreadis in serata di grazia e a 3 minuti dalla sirena subiscono il gol del meno uno: Cannella nel pozzetto, Alafragkis in beduina gira in rete il 6-7. I greci potrebbero pareggiare, ma è della Pro Recco il gol che chiude il tempo: nei momenti difficili compare sempre il capitano, Ivovic, che si fa tutto il campo con la palla e trova il diagonale del 6-8 a sei secondi dalla terza sirena.

Paura che si dirada in avvio di quarto tempo con il tris di Echenique da posizione 1 in superiorità che manda la Pro Recco sul +3. Un minuto ancora e Zalanki non sbaglia l’uomo in più del 6-10, poi il Vouliagmeni si fa respingere un 6 contro 4 e Di Fulvio, dall’altra parte del campo, batte Andreadis per il +5 che a meno di tre minuti dalla fine è un’ipoteca sulla vittoria.

“Una sfida diversa rispetto a quella di dicembre, il Vouliagmeni ci ha impensierito di più, giocando in maniera molto aggressiva, ben sorretta dal portiere – le parole di Sukno al termine della gara -. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel terzo tempo, però abbiamo reagito molto bene e portato a casa i tre punti. Ci sono cose su cui dobbiamo migliorare e lavorare per conquistare i nove punti che restano”.

Il Tabellino di Vouliagmeni-Pro Recco 7-13

VOULIAGMENI: Tzortzatos, Chalyvopoulos 1, Kastrinakis, Kalogeropoulos 2 (1 rig.), Troulos, Nikolaidis 1, Konstantopoulos, Almyras, Alafragkis 2, Kapotsis 1, Kourouvanis, Farmer, Andreadis. All. Vujasinovic

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 4 ( 1rig.), Figlioli 1, Younger 1, Cannella, Presciutti 1, Echenique 3, Ivovic 1, Velotto, Loncar, Hallock 1, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Margeta (Slovenia), Jaumandreu (Spagna)

Parziali: 1-2, 2-4, 3-2, 1-5.

Superiorità: Vouliagmeni 3/12, Pro Recco 6/12. Rigori: Vouliagmeni 1/1, Pro Recco 1/1 . Usciti per limite di falli: Kastrinakis (V), Kalogeropoulos e Kourouvanis (V) nel quarto tempo. Nel Vouliagmeni in porta Andreadis.