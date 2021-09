Atletica, due squadre del Cus Genova alle finali nazionali dei Campionati di Società

Saranno impegnate negli atti conclusivi, rispettivamente la maschile nel raggruppamento di Torino in Serie A Bronzo e la femminile in Serie B ad Agropoli

Tempo di finali nazionali ai Campionati di Società di atletica leggera per il Cus Genova, di cui GenovaToday è media partner, nel weekend. Sono due le squadre biancorosse che saranno impegnate negli atti conclusivi, rispettivamente la maschile nel raggruppamento di Torino in Serie A Bronzo e la femminile in Serie B ad Agropoli.

Grande aspettativa per la squadra maschile, sì orfana della defezione di Andrea Ghia ma comunque di alto livello anche grazie alla presenza di atleti che recentemente si sono contraddistinti anche fuori dai confini nazionali. In primis Davide Costa nel lancio del martello, reduce quest’estate dall’Europeo Junior a Tallinn e dal Mondiale Junior a Nairobi, nonché autore recentemente della miglior prestazione italiana di categoria del 2021, ottenuta a Genova con la misura di 72.62 metri.

Oltre a Davide Costa, la squadra maschile vanta la presenza di Riccardo Berrino nei 110 hs, anch’egli presente sia a Tallinn sia a Nairobi, così come la presenza di Giordano Musso, impegnato sia nel lancio del peso sia nel lancio del disco. Infine, da segnalare anche il poker di atleti impegnati nella staffetta 4x400, in condizione di ben figurare.

Per quanto riguarda le ragazze, invece, numerose le defezioni, tra le quali quella di Federica Baldini, autrice di un’ottima stagione con i colori biancorossi. Tra le punte di diamante della squadra sicuramente Ilaria Marasso nel lancio del martello, così come le due staffette 4x100 e 4x400. Da segnalare anche Elisa Lugli nei 100 m e Giuditta Ponsicchi nei 200 e 400 m.