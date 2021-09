Cus Genova, due settimane di prova gratis per tutti

La polisportiva offre la possibilità a tutta la popolazione, non solo universitaria, di avvicinarsi alle sue attività

Il Cus Genova, di cui GenovaToday è media partner, è per definizione vicino al mondo degli studenti universitari. Tuttavia, in questi anni, anche nei periodi successivi al lockdown, la polisportiva ha sempre dimostrato attenzione verso tutta la popolazione, permettendo a chiunque di usufruire di corsi negli ampi spazi all'aperto gestiti. Il tutto in nome di un unico grande valore: l'universalità dello sport.

Sempre in quest'ottica si è deciso di proseguire anche nella stagione 2021/22, ormai alle porte. Sono tante le attività gratuite legate all'attività sportiva giovanile che la polisportiva offre: dalla pallavolo al rugby, dall'atletica leggera al golf, dall'hockey su prato alla pallacanestro, passando anche per il tennis. Importanti anche le attività sportive universitarie di squadra, organizzate in campionati affiliati a differenti enti di promozione sportiva, tra le quali il calcio, la pallavolo e la pallacanestro. Tutte con possibilità di usufruire di due settimane gratuite dal 20 settembre.

Proprio riguardo il tennis, che sta vivendo un periodo molto florido dal punto di vista nazionale nell'ultimo anno e mezzo, il Cus ha deciso di organizzare nuovamente corsi gratuiti per gli studenti universitari con un maestro per principianti. Due lezioni a settimana di due ore ciascuna per avvicinarsi a questa disciplina e magari proseguire successivamente con l'attività.

Per quanto riguarda invece i corsi di fitness che regolarmente vengono organizzati ogni anno, il Cus ha deciso di confermare il piano sportivo che era stata avviato prima delle varie chiusure: Sport & Fitness 360°. Un piano che permette a cifre competitive di aprirsi a più discipline su prenotazione tramite app, decidendo quindi quale sport praticare di settimana in settimana tra i corsi a disposizione.

Proprio per agevolare tutta la popolazione genovese anche questi corsi prevedono due settimane di prove gratuite dal 20 settembre. Il tutto con un'offerta che spazia dallo yoga al total body dal pilates a salsa & bachata, dalla ginnastica posturale a savate/kick boxing, dal tai chi chuan al ju jitsu, così come antiviolenza, reggaeton.

Il tutto sempre nel massimo rispetto dei protocolli federali e nazionali circa le attività sportive, anche grazie al tracciamento dovuto alla prenotazione tramite app richiesta nella maggior parte dei nostri corsi. Aspetto scontato ormai di questi tempi ma giustamente da sottolineare. Il Cus Genova prosegue su una strada tracciata negli ultimi anni, sempre più convintamente e sempre con un minimo comun denominatore: l'universalità dello sport. Per bambini, giovani e per adulti.