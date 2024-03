Pasqua 2024, Genova è tra le mete preferite dagli europei

Genova è tra le mete preferite dai turisti europei per le vacanze di Pasqua 2024. Si avvicina un periodo di viaggi e brevi fughe, in cui la voglia degli italiani di partire e godersi una meritata vacanza sta portando a prenotazioni da record, come ha potuto verificare il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, secondo cui le ricerche di voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 16% rispetto all'anno scorso.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2024 stanno scegliendo l’Italia. Il clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità hanno fatto in modo che l’Italia sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo.

Jetcost analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli per Pasqua 2024 indicano che una grande maggioranza ha optato per Genova, che è diventata la nona città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e olandesi, la 13esima per i portoghesi e la 14esima per francesi e spagnoli.