TikTok sbarca in Liguria con la campagna #tiraccontolitalia

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - arriva in Liguria. Lingua di terra affacciata sul mare, i cui tramonti e gemme della costa conquistano il cuore dei turisti di tutto il mondo, ma anche culla di importanti personalità storiche e tradizioni culinarie che non ti aspetti.

La community potrà raccontare e scoprire aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokLiguria, #NonSoloPesto. E presto sarà attivato il profilo ufficiale della regione Liguria (@regioneliguria).

Ti Racconto l'Italia mette al centro la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

«Regione Liguria aderisce con convinzione a questa iniziativa di TikTok Italia: mai come in questo momento il nostro Paese ha bisogno di ripartire, e di ripartire anche grazie alla sua bellezza. Una bellezza fatta di paesaggi, cultura, enogastronomia, tutti elementi che contribuiscono a formare la nostra identità e anche, è giusto ricordarlo, una parte importante della nostra economia. La Liguria ha tanto da dire e da raccontare, anche sui social e soprattutto su TikTok, dove abbiamo da poco aperto il nostro profilo. In attesa di farlo dal vivo accogliendo nuovamente i turisti sul nostro territorio» ha detto Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.

«Sono molto curioso di capire come la community di TikTok, sia dei liguri che dei non liguri, rappresenterà la nostra bella terra con uno strumento innovativo che è anche utile per la promozione del turismo e dei prodotti tipici. Sarà interessante quindi scoprire come la nuova comunicazione vede la Liguria e le sue attrattività»: così Gianni Berrino, assessore al turismo della Regione Liguria.

Un tripudio di tramonti in riva al mare, luoghi impareggiabili e tradizioni culinarie

A guardarla dalla cartina geografica, la Liguria sembra un teatro appena accennato, che accoglie il pubblico desidero di ammirare i molteplici spettacoli che vanno in scena sul palcoscenico del mare tanto quanto su quello dell'entroterra. Il Mar Ligure e i suoi i magnifici borghi a sfioro sono i protagonisti dei video della community, italiana e straniera, che racconta, incantata, il fascino di questi luoghi. Le Cinque Terre - Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, ma anche Portofino su TikTok, grazie al racconto degli utenti, si trasformano in spettacolari cartoline in movimento, accompagnate da una colonna sonora impareggiabile: il rumore del mare che si infrange al tramonto sui sassi della spiaggia.

Un tuffo nel mare ligure per esplorarne i suoi fondali e scoprire il Cristo degli Abissi raccontato da Jessica Barbieri (@cheviaggitifai): assolutamente tra le cose da fare con una immersione guidata per ammirarlo da vicino - a meno 17 metri di profondità.

Lo spettacolo prosegue in tavola, con la classica ricetta del pesto alla genovese al mortaio realizzata da Federica Casale (@semola21): caposaldo della cucina ligure, ma anche un salva cena capace di mettere d'accordo tutti.#NonSoloPesto, meno conosciuta, ma altrettanto gustosa è la Panissa: un semplice impasto di farina di ceci e acqua da cucinare in diversi modi. @andr_eats la apprezza fritta in combo con un'altra eccellenza ligure: la focaccia.

Sfatando stereotipi, la community ligure di TikTok è generosa: sulla piattaforma mostra le sue qualità, condividendo generosamente conoscenze, risate e buona musica. Infatti, musicisti affermati, come Annalisa, e nuove voci del panorama italiano, come Alfa, ANNA e Tedua, utilizzano TikTok per mostrare retroscena e condividere un lato inedito e autentico di loro stessi. Tante anche le curiosità e gli insegnamenti, raccolti sotto l'hashtag #ImparaConTikTok: Nicholas Michelini (@nicholas.michelini) offre spunti da approfondire su temi di attualità, come la storia di Francesco Toldo a Euro 2000; Sandro Marenco (@sandromarenco), il prof di TikTok originario di Savona ormai seguito da una classe virtuale di studenti sempre più numerosa a cui spiega le regole grammaticali dell'inglese. Tante le risate e i ricordi che la doppiatrice Arianna Craviotto (@arianna_craviotto) porta su TikTok tratti dai classici Disney o dai film più celebri dell'infanzia e non solo. Infine, non mancano neanche storie importanti come quella di Milena Battaglia Vitali (@milenabvitali): giovanissima ragazza ipovedente, originaria della Brianza ma, da qualche tempo, stabilitasi in Liguria. Un racconto sincero e autentico delle sue giornate in cui la disabilità è trasformata in occasione.

Il calcio in Liguria

La community ligure è anche ricca di tanti creator sportivi, professionisti e non. Sono presenti in piattaforma, ad esempio, tanti calciatori e calciatrici del Genoa come: Alberto Paleari (@albipale), Alessia Basso (@alessiabasso11), Giada Abate (@abategiadaaa) e Giulia Trasa (@giulitrasaa). A testimoniare poi il ruolo diTikTok come casa degli sportivi, l’ingresso sulla piattaforma di uno dei club regionali più importanti, la Sampdoria (@sampdoria), che su TikTok condivide retroscena e contenuti esclusivi, richiamando tifosi e appassionati desiderosi di seguire la propria squadra del cuore. Ma non solo, la squadra ha iniziato a raccontare la sua Liguria, come ha fatto Morten Thorsby, paragonandola alla Norvegia. Ma oltre i tifosi della Samp, tanti anche i Genoani, che non perdono occasione per dimostrare il loro amore e la loro fede calcistica.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia a cui si aggiunge una playlist tutta ligure: da "Mare mosso" di Tedua & Bresh (due degli esponenti piú importanti della scena rap ligure) a "Tsunami" di Annalisa, "Zena" di Mike FC (rapper che scrive e canta esclusivamente in genovese) fino ai classici come "Crêuza de mä" di Fabrizio De André e "Genova per noi" di Paolo Conte.

L'evoluzione di TikTok

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento - come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l'hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che conta quasi 9 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell'Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l'hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso "Ti Racconto l'Italia", promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l'hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d'eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile.