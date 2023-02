Top 100 di The Fork 2022, in classifica anche due ristoranti genovesi

TheFork lancia per la prima volta in Italia la sua Top 100, ovvero la classifica dei cento ristoranti che hanno conquistato gli utenti italiani nel 2022. È stato un boom per il Lazio, seguito da Piemonte e Lombardia, ma un buon punto di partenza anche per la Liguria.

La lista viene elaborata sulla base di parametri che mettono assieme il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena passati. L’obiettivo è premiare i ristoranti maggiormente apprezzati da chi prenota online e offrire spunti su dove mangiare a chi è in cerca di ispirazione.

Ecco i primi dieci classificati

1. L'Architettura del Cibo, Firenze

2. Paca, Prato

3. Antica Moka, Modena

4. Portanova Hosteria Enoteca, Colle di Val d'Elsa (Siena)

5. Suki Sushi & Fusion, Torino

6. Burro Salato bistrot, Matera

7. Sakeya, Milano

8. Kemado, Salerno

9. TRISCELE, Cefalù

10. Panacea, Modugno (Bari)

Anche Genova, pur non guadagnandosi i primi posti, si fa largo nella classifica grazie a due ristoranti del centro.

A guadagnarsi il 17esimo posto in classifica nella Top 100 di The Fork è Hostaria Ducale, l’elegante ristorante gourmet con menù innovativi in salita San Matteo, vicino a De Ferrari. Inserito nella guida Michelin 2023, con 296 commenti dei clienti The Fork, ha raggiunto il 9.7 di punteggio. La sua cucina prende spunto dal territorio e viene elaborata con tecniche moderne e spunti fantasiosi; molta attenzione anche ai vini con etichette di grande pregio. Tra i piatti da provare: tonno in “capponadda”; raviolo, prescinseûa, gambero rosa e zenzero; cervo, radice di prezzemolo, mandarino cinese e nocciola. The Fork presenta alcuni menù fissi come quello di 5 portate in degustazione a sorpresa a 80 euro o il menù di San Valentino a 100 euro.

L’altro ristorante a tenere alto l’orgoglio genovese ed entrare nella classifica è stato I Cuochi, al 65esimo posto. I Cuochi è in vico del Fieno, uno dei caruggi che sale da piazza Campetto. Con le sue pareti color borgogna con pietre a vista, dipinti con cornici dorate e una persiana a dividere sala e cucina, questo ristorante ricrea un’atmosfera al tempo stesso elegante e accogliente. Non a caso su The Fork è inserito nelle categorie “italiano” e “romantico”, con una votazione di 9.5 e 601 commenti. Il menù consigliato su The Fork dallo chef Julian Mane comprende il Raviolone, ripieno di gamberi e dadolata di verdure su crema di crostacei, cavolo nero e granella di pistacchio; il Risotto, un carnaroli mantecato al Sangiovese con erbe aromatiche e polpo croccante alla greca, e la Pappardella, saltata in cozze, vongole, porri arrostiti, pomodorini ed erbe aromatiche. Il ristorante offre la possibilità di scegliere il menù del giorno a 40 euro che comprende antipasto, primo, secondo e dessert.