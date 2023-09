Ciak si gira, Silvio Berlusconi rivive nel film di Giacomo Campiotti

Due immagini in anteprima dalle riprese del film C'è anche domani, diretto da Giacomo Campiotti, ritraggono il primo incontro di Ennio Doris con Silvio Berlusconi, che avvenne nel 1981 nella Marina di Portofino. Il film biografico è ispirato alla vita di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum.

Berlusconi aveva da poco rilasciato un'intervista di copertina a Capital all'interno della quale esortava chi avesse buone idee a farsi avanti per sottoporgliele. Ennio Doris si trovava a Portofino con la moglie Lina, quando riconobbe Berlusconi sulla spiaggia. Non esitò a presentarsi e a illustrargli il suo progetto, il suo sogno, un nuovo istituto che potesse offrire ai risparmiatori soluzioni di investimento, polizze per la protezione dagli imprevisti e tutti i servizi bancari.

Da quell'incontro fortuito e di successo, ne sarebbe seguito un altro, a distanza di poco, ad Arcore, che diede poi origine, il 2 febbraio 1982, alla nascita di Programma Italia, oggi Banca Mediolanum.

Dal set ligure, sul porticciolo tra i più famosi al mondo, vediamo il momento della stretta di mano tra gli attori

Daniel Santantonio nei panni di un giovane Ennio Doris e Alessandro Bertolucci (La verità sta in cielo, 2016) nel ruolo di Silvio Berlusconi.

A interpretare la moglie Lina Tombolato, l'attrice Emma Benini (Le ragazze non piangono, 2022, Sotto il sole di Riccione e Tutto liscio, 2019), immortalata al suo arrivo alla Marina in compagnia del marito su un iconico motoscafo Riva Aquarama Special di Riva Classiche.

Le riprese del film, prodotto da Movie Magic International, iniziate lunedì 25 settembre, proseguiranno fino alla metà di novembre 2023.