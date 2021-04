Il Museo di Palazzo Reale e le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola riaprono le porte in sicurezza

Con la Liguria in zona gialla, da mercoledì 5 maggio 2021 i due musei statali di Genova riaprono le porte ai visitatori.

Il Museo di Palazzo Reale e le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola saranno aperte dal mercoledì al sabato, dalle ore 13.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Per accedere il sabato è necessario prenotare il proprio biglietto online entro la sera del venerdì precedente.

Come accedere

L’accesso ai due Musei sarà contingentato e subordinato alla rilevazione della temperatura corporea dei visitatori al fine di ridurre il contagio Covid-19. Personale autorizzato procederà alla rilevazione della temperatura corporea di tutti i visitatori con termoscanner o termometro digitale no contact: chi presenterà una temperatura uguale o superiore a 37.5 C e/o sintomi evidenti di contagio non potrà accedere agli spazi espositivi anche se munito di dispositivi di protezione individuale.

In particolare a Palazzo Reale ogni ora in Museo non potranno essere presenti più di 30 visitatori.

A Palazzo Spinola, nei due piani storici, saranno ammessi non oltre 20 visitatori ogni ora.

I visitatori saranno inoltre invitati, più volte, a disinfettarsi le mani con il gel messo a disposizione, a procedere verso la biglietteria rispettando il proprio turno e le distanze di sicurezza (per l’acquisto del biglietto o per la verifica del biglietto acquistato on-line, che si raccomanda caldamente), a non presentarsi con borse/zaini voluminosi o caschi per il non funzionamento del guardaroba, a non toccare e a rispettare il proprio turno e l’orario prenotato.

Al momento permangono alcune modifiche ai percorsi espositivi, per garantire un senso unico, con una entrata e una uscita distinte, e per evitare che la visita comprenda gli ambienti di piccole dimensioni.

In particolare nel Museo di Palazzo Reale non saranno accessibili al pubblico le seguenti sale: la Camera da Letto del Re, il Bagno del Re e della Regina, i Salottini Giallo e Azzurro, la Camera da Letto della Regina, ma riaprirà l’Appartamento del Duca di Genova con l’Anticamera e la Camera da letto del Duca, entrambe ricche di grandi capolavori.

La visita a Palazzo Spinola riguarderà alternativamente i due piani nobili, le Cucine storiche e il terzo piano con i capolavori della Galleria Nazionale della Liguria.

Come prenotare

Si raccomanda il più possibile l’acquisto dei titoli di ingresso attraverso la prenotazione sulla piattaforma web realizzata ad hoc dal concessionario per i servizi di biglietteria con l’indicazione della fascia oraria di preferenza e l’acquisto del biglietto online.

Questi i link diretti, pubblicati sui siti dei due musei:

MUSEO DI PALAZZO REALE

Acquisto e prenotazione biglietti

GALLERIE NAZIONALI DI PALAZZO SPINOLA

Acquisto e prenotazione biglietti

L'acquisto del biglietto avverrà dunque online con stampa dello stesso a cura dell'utente o visualizzazione tramite smartphone, salvo poi il passaggio dalle biglietterie per la verifica del titolo d’ingresso al momento dell’arrivo.

Sarà possibile acquistare un biglietto anche in museo, ma a condizione che i numeri massimi di capienza oraria non siano stati già raggiunti.

Prezzi

Museo di Palazzo Reale

Biglietti museo

4€ Intero

2€ Ridotto giovani (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni)

Gratuito: under 18 e aventi diritto

Presentando il biglietto intero delle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola si ha diritto ad accedere con un biglietto da 2€ al Museo di Palazzo Reale

Per parlare con la Biglietteria di Palazzo Reale (negli orari di apertura):

349 8433808 / realeticket@wticket.it

Per info sulle prenotazioni: customerservice@wingsoft.it / +39010592158

Gallerie nazionali di Palazzo Spinola

Biglietti

4€ Intero

2€ Ridotto giovani (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni)

Gratuito: under 18 e aventi diritto

Presentando il biglietto intero del Museo di Palazzo Reale si ha diritto ad accedere con un biglietto da 2€ alle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola.

Per parlare con Palazzo Spinola: 010.2705300

Per info sulle prenotazioni: customerservice@wingsoft.it / +39010592158

Si ricorda infine che è necessario indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza negli spazi espositivi, mantenere le distanze e igienizzare più volte le mani.