La genovese Lorena Brunato ce l'ha fatta: è lei Miss Mamma Italiana Evergreen 2021

Ce l'ha fatta la genovese Lorena Brunato: è lei la nuova Miss Mamma Italiana Evergreen per l'anno 2021.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, con l'intento di non premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della madre come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso, giunto alla 28esima edizione, è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di settembre ed ha visto vincitrice la 30enne bergamasca Silvia Palamà), “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 46enne vicentina Barbara Pellizzari) e “Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Ed è proprio una donna genovese ad aver vinto quest'ultimo titolo: si tratta di Lorena Brunato, 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 27 anni. Solare, elegante e dolce, con lunghi capelli castani e occhi verdi, Lorena ha l’hobby del tango.

Lorena, parlando di sé, dice di essere una persona comprensiva e con molta volontà, odia la violenza, il suo sogno nel cassetto è quello di vivere 100 anni in salute ed il suo motto è “sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

“Miss Mamma Italiana” - una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli - sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.