Genova per Voi compie 10 anni: è il primo talent italiano per autori di canzoni 

Il primo talent italiano per autori di canzoni è giunto alla sua decima edizione. Genova per Voi, ideato e diretto dal cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio in collaborazione con il giornalista musicale Franco Zanetti, festeggia i suoi primi dieci anni e resta l’unico premio non televisivo dedicato alle canzoni che offre ai finalisti una factory formativa – oltre che, al vincitore, un concreto sbocco professionale.

L’edizione 2023 è alle porte e si terrà dal 4 al 7 ottobre, tra la facoltà di Architettura dell’Università di Genova, in Sant’Agostino e Sarzano, e il teatro Stradanuova in via Garibaldi. Il vincitore dell'edizione entrerà in Universal/Ricordi come autore e avrà da subito la possibilità di lavorare con altri autori professionisti e di proporre canzoni ad artisti di fama. A contendersi il premio quest'anno sono: Martina di Nardo, Marco Elba, Lisa Gambatese, Maria Sara Costanzo, Martina Ottaviani, Aurora Pinto, Mattia Perelli, Lorenzo Pucci. Tutti i finalisti avranno comunque l’occasione di ottenere valutazioni sul potenziale dei loro lavori da parte di Universal/Ricordi che, come è già avvenuto, potrà collaborare anche con loro. Siae offrirà a tutti i finalisti (di età superiore ai trent’anni) l’iscrizione gratuita.

“Dieci anni di Genova per Voi, dieci anni di un contest che ha scoperto gli autori delle canzoni che oggi ascoltiamo al Festival di Sanremo, e dei brani che ci accompagnano ogni giorno – ha detto il presidente della Siae Salvatore Nastasi - La Siae sostiene da sempre concretamente il concorso perché nasce con il preciso scopo di promuovere e valorizzare la figura che abbiamo più a cuore: l’autore. Quest’anno cinque degli otto finalisti sono donne, e come ormai da tradizione continuiamo a consegnare anche una targa Siae alla migliore autrice; inoltre, tutti i finalisti avranno l’iscrizione gratuita per un anno alla Società Italiana degli Autori ed Editori. Noi continuiamo a crescere grazie alla loro creatività, e ci occupiamo di tutelarla mentre loro scalano le classifiche”.

Genova per voi si sta rivelando negli anni vera e propria fucina di talenti musicali, avendo creato opportunità ad autori che in questi anni si sono potuti affermare nel panorama italiano. Fino ad ora hanno partecipato agli stage nomi importanti come: Gian Piero Alloisio, Mario Cianchi, Vittorio De Scalzi, Dario “Dardust” Faini, Franco Fasano, Giua, Claudio Guidetti, Italo Janne, Mario Lavezzi, Diego Mancino, Max Manfredi, Carlo Marrale, Massimo Morini, Oscar Prudente, Alessandro Raina, Rancore, Federico Sirianni, Valeria Vaglio, Zibba, oltre a Federica Abbate, Willie Peyote, Emanuele Dabbono, Simone Cremonini, Elisabetta Gagliardi, Alessandro La Cava e Michelangelo Vood.