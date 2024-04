Miss Mamma, una genovese vola in pre finale nazionale

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme dai 25 anni in su.

Lo scorso fine settimana a Bellaria Igea Marina si è svolta una particolare selezione, “Miss Mamma Italiana Sponsor Top”, valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. A differenza delle selezioni che si tengono in tutta Italia, le vincitrici di ogni categoria (25/45 anni; 46/55 anni e oltre i 56 anni), di questa tappa accedono direttamente alle finali nazionali del concorso.

Ad aggiudicarsi la "medaglia d'argento" e l'ammissione alle pre finali nazionali è Eva Teterkina, 34 anni, impiegata, di Genova, mamma di Mia e Jonathan, di 3 e 2 anni. Le vincitrici della selezione invece sono state Vanessa Giraudo, 35 anni di Castelfranco Veneto, Roberta Pelizer, 46 anni, di Alessandria e Anna Titone di Signa.

Le mamme che hanno partecipato a questa selezione erano trenta, provenienti da tutta Italia. Oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi sportivi e in prove creative e artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it