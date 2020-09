Dove prendere un buon caffé a Genova: 10 bar in cui andare

"A che bell'o cafè" cantava il cantautore genovese Fabrizio De André in Don Raffaé. E in effetti che bello prendersi qualche minuto di pausa dal solito tran tran quotidiano per godersi un buon caffè, che sia corto, lungo, macchiato, americano o nelle mille sfumature che sono capaci a inventarsi i clienti più esigenti.

Ma dove andare a Genova per una pausa caffè degna di un re?

Ci viene in aiuto il popolare TripAdvisor, e allora ecco 10 posti segnalati direttamente dagli utenti per bere a Genova una buona (per citare un altro cantautore, Pino Daniele) "tazzulella 'e cafè".

1. Cremeria Buonafede

Via Luccoli 12 R

Fermarsi qui per un caffé con la mitica panna artigianale della cremeria Buonafede è praticamente un obbligo.

2. Caffetteria Orefici e Latteria Buonafede

Via Lomellini 3/R, Genova

Non un bar, ma una caffetteria: e la differenza, per gli utenti, si sente tutta nella bontà e nella cura con cui si prepara il caffè.

3. Tazze Pazze Caffetteria Gourmet

Piazza 5 Lampadi 69 R, Genova

Diversi tipi di caffè tra cui scegliere, con personale preparato che risponde alle domande dei clienti. E voi come lo preferite il caffè?

4. Caffetteria Lomellini

Via Lomellini 1/r, Genova

Una pausa caffè qui contro il cattivo umore è d'obbligo qui, in una di quelle che per gli utenti è una delle migliori latterie della città.

5. Dolci Peccati

Via Gallino 38, Genova

Ci spostiamo in Valpolcevera, precisamente a Pontedecimo, per un locale specializzato in caffè e pasticceria, ma anche aperitivi.

6. La Nuova Fogliotti

Via Lagustena 87, Genova

Colazioni "stellari" in questa pasticceria e caffetteria nel quartiere di San Martino: il locale è piccolo ma i prodotti sono di qualità.

7. Dolcesale

Piazza Palermo 20 r, Genova

Una pasticceria in cui si beve un ottimo caffè e in cui a ore pasti.. si può anche mangiare, accomodati sui tavolini all'aperto in piazza.

8. Caffè Fratelli Nadotti

Via della Maddalena 42 r, Genova

Un tuffo nuovamente nel centro storico per questo locale che offre croissanteria, torrefazione, infusi e tisane, waffel, smoothies e bistrot.

9. Cairoli Café

Via Cairoli 53 R, Genova

Colazione, caffè, ma anche piatti per la pausa pranzo in questo locale nella centrale via Cairoli.

10. Pasticceria Liquoreria Marescotti di Cavo

Via di Fossatello 35 r e 37 r, Genova

Un'ottima pasticceria e un superlativo caffè, secondo gli utenti, in questo storico bar di Genova, con dolci e viennoiseries maison.