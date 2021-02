Buon compleanno Fabrizio De André: avrebbe compiuto 81 anni

Il 18 febbraio 2021 avrebbe compiuto 81 anni il cantautore Fabrizio De André, se non si fosse spento nel gennaio del 1999 a causa di un carcinoma polmonare.

L'artista genovese, nato per la precisione a Pegli, è considerato da molti critici musicali uno dei più grandi e influenti cantautori italiani, conosciuto anche con l'appellativo di Faber (che gli diede l'amico Paolo Villaggio). In totale, ha inciso 14 album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli e poi riedite in antologie.

I suoi testi, celebri in tutta Italia e oltre, come vere e proprie poesie raccontano spesso storie di emarginati, ribelli, prostitute.

Ma non dimentichiamo il grande amore che legava Faber con la sua terra: De André è stato infatti uno degli artisti che maggiormente hanno valorizzato il dialetto genovese, con successi indimenticabili come "Crêuza de mä", "Â duménega", "D'ä mæ riva" e molti altri.

Ma possiamo ritrovare Genova e il suo spirito, oltre che nei testi in dialetto, in molte altre canzoni del grande cantautore: "Città vecchia", "Via del Campo", "Le acciughe fanno il pallone" in cui viene citta la Foce, "Bocca di Rosa" ambientata a Sant'Ilario, e molte altre.