A scuola di cinema: la prima edizione del corso didattico gratuito per le superiori della Liguria

Far entrare il cinema nelle scuole. Educare gli studenti all’immagine, insegnare loro a leggerle, a raccontare tramite il visivo. Quest’anno prende il via la prima edizione di A scuola di cinema, progetto destinato alle scuole secondarie di II grado di tutta la Liguria che permette agli studenti di acquisire nuove competenze legate al mondo del cinema e dell’audiovisivo. Il progetto, ideato e curato da Circuito Cinema Scuole, e? sostenuto dalla Regione Liguria e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sei ore di corso, in presenza, in classe. Con uno staff di professionisti del settore cinematografico che illustreranno agli studenti i principali momenti che compongono il processo di realizzazione di un prodotto audiovisivo, partendo dalle caratteristiche del suo linguaggio fino ad arrivare alle diverse figure professionali che concorrono alla progettazione e creazione. I principali ingranaggi della produzione saranno affrontati sia da un punto di vista teorico che pratico, grazie ad esercitazioni di gruppo proposte agli studenti.

Si tratta di un approccio innovativo all’educazione all’immagine per sviluppare soft skills, utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, grazie al protocollo di intesa tra USR Liguria e Circuito Cinema Scuole, agli alunni delle classi che parteciperanno al corso verra? riconosciuto un credito formativo.

Alla fine del corso, Circuito Cinema Scuole distribuirà sei video di 15’ dedicati alle professioni del cinema, che saranno diffusi nelle scuole della Liguria come strumento didattico per gli insegnanti che ne faranno richiesta. Ogni capitolo sara? affidato ad un riconosciuto professionista a livello nazionale e svelera? agli studenti i segreti e i trucchi della Settima Arte.

La realizzazionedel kit didattico costituirà la seconda parte del progetto A scuola di cinema, iniziato lo scorso autunno con le lezioni tenute da Alessandro Bellagamba e Antonella Sica. A partecipare a questa prima parte sono stati: Liceo Classico Statale Andrea D’Oria di Genova, Liceo Scientifico Enrico Fermi di Genova, IISS Eugenio Montale di Genova, IISS Duchessa di Galliera di Genova, Liceo Statale Piero Gobetti di Genova (indirizzo Coreutico), Liceo Linguistico Statale Cristoforo Colombo di Genova, IISS Giovanni Caboto di Chiavari (GE), Liceo Artistico Emanuele Luzzati di Chiavari (GE), Liceo Classico Statale Da Vigo di Rapallo (GE), Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia, Liceo Linguistico Amoretti di Imperia, Liceo delle Scienze Applicate Giordano Bruno di Albenga (IM), ISS Ferraris-Pancaldo di Savona, Liceo Classico Chiabrera di Savona, IIS Federico Patetta di Cairo Montenotte (SV).

Il progetto e? completamente gratuito per le scuole e per gli studenti che aderiscono. Il corso, in presenza, e? destinato a 15 classi delle scuole secondarie di secondo grado (preferibilmente classi terze e quarte) su tutto il territorio regionale. Le domande di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, seguendo l’ordine di ricezione.

Per iscrivere le classi al corso e per fare richiesta dei video contattare Circuito Cinema Scuole al numero verde 800 931105 o tramite e-mail info@circuitocinemascuole.com