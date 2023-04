Pizzium apre il suo secondo locale a Genova: ecco dove

Dopo la recente apertura all’interno del Mercato di corso Sardegna, Pizzium raggiunge anche il quartiere della Foce. A farle posto è Zushi in piazza Rossetti 12R, che chiude i battenti dopo essersi trasferino al Mercato del Carmine (che ora presenta i suoi piatti di sushi, poke e cucina asiatica all’interno del menù). In seguito all’annuncio della prossima apertura di 15 nuove pizzerie napoletane in Italia nel 2023, Pizzium ha ufficialmente inaugurato la sua seconda sede genovese lunedì 27 marzo.

Nel menù pizze classiche, regionali, speciali. Non può mancare la Salsiccia e friarelli con Provola affumicata ma neanche la Napoli con le alici di Cetara o la Marinara secondo Pizzium con datterini confit, alici, olive e capperi. Nel secondo elenco è presente un tipo di pizza per ogni regione: la Puglia è con datterini gialli, capocollo, burrata, olive e tarallo sbriciolato; la Lombardia con fior di latte, crema di gorgonzola e zafferano, salamino mantovano e rucola; la Lazio con fior di latte, guanciale, pecorino, tuorlo d’uovo e pepe nero.

E quali sono gli ingredienti che Pizzium ha scelto per riassumere al meglio i sapori della Liguria? Fior di latte, datterini gialli e rossi confit e, chiaramente, pesto di basilico. Tra le pizze speciali c’è poi la Pizzadagiù rivisitata da Pizzium: “ragù napoletano della mamma, caciocavallo di paese, fatta al forno, con ‘dueddue’ foglie di basilico all’uscita”.

Ma nel menù non solo pizza. Per chi vuole rimanere più leggero (si fa per dire), ci sono i panuozzum. Con salsiccia e provolone oppure parmigiana di melanzane, o magari polpette di manzo con pomodori basilico e grana padano. Come antipasto si possono ordinare delle bruschette che riprendono le ricette tipiche regionali, come quella con la salsiccia di Norcia a crudo, quella con la ‘Nduja di Spilinga o con i friarelli fatti in casa e il peperone crusco. E, per chi non ama la pizza e vuole ordinare qualche piatto tipico per cena: patate e ricotta, treccia di bufala alla pizzaiola, lasagne, parmigiana, polpette al sugo. Davvero difficile uscire dal locale ancora affamati.