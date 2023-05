Pizzeria Egizio, per la "pizza sottile" arriva il primo punto dedicato al domicilio

Una delle pizzerie più amate a Genova alza una nuova saracinesca, dedicata all’asporto e al domicilio. La Pizza di Egizio, 'quella sottile' come gli stessi gestori la definiscono, apre un secondo punto vendita in piazza Sturla 11R. La data di inaugurazione è prevista per il 25 maggio, in occasione dei 50 anni della pizzeria. Nuovo format e nuovo brand, pizza di sempre.

Nata nel 1973 al Quartiere Azzurro, la Pizza di Egizio ha da qualche anno sede in via Bolzano 2, a pochi passi dalla spiaggia di Quinto. Vasta scelta di pizze, taglieri e dolci artigianali. In un locale dominato da legno e ferro battuto. Il passaparola per questa pizzeria è corso veloce tra gli amanti dell’impasto sottile, frutto di una lievitazione lenta e naturale. Pizza sottilissima, senza olio né sale e con ingredienti gourmet e se possibili biologici. Tra Le Stagionali ci sono la Roby con pomodoro stracchino, olive taggiasche e carciofi crudi e la Campagnola con funghi porcini freschi nostrani, tra le tradizionali la Vez (dedicata all’influencer Luca Vezil, che prima faceva qui il portapizze) con mozzarella e bresaola, rucola, mosto di taggiasca e mandorle tostate a pezzi, oppure la Ceccio con crema di pesto, mozzarella di bufala, pomodorini confit e pinoli tostati.

Oggi sono i figli di Egizio, Sibo e Dani, a portare avanti storia e tradizione di famiglia. Sibo si fa portavoce della filosofia "Gourmet senza farlo pesare", collaborando con più di 50 artigiani in tutta Italia sperimentando tecniche nuove nella lavorazione degli ingredienti ma restando dell’idea che la pizza, per definizione, deve rimanere pizza. A trasformare la teoria in pratica è il fratello Dani, in grado di condire gli impasti in venti secondi e preparare cento pizze all’ora.