Santa Margherita: Emanuele Cozzio si candida a sindaco

Emanuele Cozzio, attuale vicesindaco di Santa Margherita Ligure, ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni per la lista 'Cozzio Sindaco'.

"Le ragioni di questa scelta nascono da una sincera riflessione - ha detto - condivisa con la mia famiglia e con gli altri componenti del gruppo, nella quale ho fatto tesoro delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite. Durante questi anni di impegno in favore della nostra comunità, ho avuto il privilegio di conoscervi ancora meglio e di apprezzare ancora di più da vicino il valore della nostra comunità. Mi sono venute alla mente le tante persone conosciute, i problemi affrontati, le situazioni gestite, le tante opportunità di incontro in città e anche i tanti momenti belli condivisi insieme. Ritengo che tutto ciò che ho imparato nei quotidiani rapporti con i concittadini, le associazioni, gli uffici comunali e le altre istituzioni pubbliche meriti di restare a servizio della nostra città. Desidero quindi continuare a impegnarmi con passione per il futuro di Santa Margherita Ligure".

"Grazie all’esperienza maturata in questi dieci anni apriamo una nuova fase della vita cittadina - ha aggiunto -. Nuova fase in cui dovremo consolidare ed espandere quanto di buono è stato fatto ma anche migliorare e perfezionare quanto proprio l’esperienza fatta ci ha evidenziato. Stanti i risultati ottenuti e le grandi opere già avviate in questo mandato amministrativo – nonostante le forti criticità territoriali come la mareggiata del 2018 e internazionali come la pandemia che abbiamo affrontato – nei prossimi anni potremo non solo terminare il lavoro svolto fino a oggi ma anche dedicarci maggiormente alla cura della normalità, per consolidare i successi e affrontare le sfide che ci attendono con spirito sereno e costruttivo".

