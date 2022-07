Elezioni politiche 2022, Toti: "Programma di Calenda condivisibile per molti aspetti"

L'Italia si prepara per una campagna elettorale breve e intensa, con il voto a fine settembre. Per quanto riguarda le varie alleanze, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti gioca un ruolo anche a livello nazionale, essendo presidente di Italia al Centro.

Non è la prima volta che Toti parla delle altre forze centriste: oggi, a margine della visita a Genova del ministro Giovannini, ha commentato la linea di Carlo Calenda di "Azione": "Ho visto la pubblicazione del programma che è per molti aspetti condivisibile, ma non so quanti lo condivideranno nella coalizione di Enrico Letta: penso alla sinistra più estrema, agli ambientalisti, ai signori del no e ai signori del Tar".

Toti chiede allo stesso tempo al centrodestra di 'battere un colpo': "Dall'altra parte - prosegue- mi chiedo quanti della coalizione di centrodestra con cui governo questa regione sarebbero pronti a sposare un programma simile. Il centrodestra è ancora quello del contenimento della spesa pubblica, del merito, della flessibilità del mercato del lavoro, della formazione, delle grandi opere?".