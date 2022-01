Cosa bisogna fare in caso di lutto in famiglia: documenti, denuncia di decesso, sepoltura

Quando purtroppo si verifica un lutto in famiglia ci sono alcuni obblighi di natura burocratica da espletare, vediamo passo dopo passo cosa fare in queste tristi situazioni.

Quali documenti presentare

Secondo quanto spiegato dal Comune di Genova, occorre per prima cosa denunciare la morte della persona all'Ufficiale di Stato Civile del comune, presentando la denuncia di morte entro 24 ore dall'evento: è una comunicazione che comunque - per i decessi avvenuti in ospedale o case di cura - viene fatta dalla direzione sanitaria delle strutture.

Per i decessi avvenuti in casa, invece, la comunicazione deve essere fatta dai parenti più stretti (familiare, convivente, persona informata) o da un incaricato dell'impresa funebre prescelta.

La denuncia va presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune con la scheda Istat (contenente la causa di morte) che viene fornita compilata dal medico curante.

Dopo il funerale - che può essere eseguito o meno, a seconda delle volontà del defunto - la scelta del tipo di sepoltura, in base alla disponibilità e tenuto conto delle disposizioni indicate in vita dalla persona, avviene al momento della prenotazione del servizio funebre.

Inumazione in campo comune

Il sito web del comune spiega che è la sepoltura in terra che avviene, di norma, nel cimitero della zona del decesso o dell’ultima residenza in vita del defunto.

È possibile chiedere il seppellimento in altro cimitero cittadino in cui sono già sepolti parenti del defunto o ove vi sia ampia disponibilità di fosse presentando l'apposita istanza di deroga.

Sepoltura privata

Sepoltura di salma, resti o ceneri in una tomba privata in concessione temporanea, rinnovabile, o perpetua.

Nei cimiteri genovesi le tombe, che possono essere date in concessione solo in via temporanea e rinnovabile, o di cui si può chiedere il rinnovo, sono:

fosse trentennali per l'inumazione di salme

loculi colombaro quarantennali per la tumulazione di salme

ossari trentennali per la tumulazione di resti mortali e ceneri

cinerari novantanovennali per la tumulazione di ceneri

aree novantanovennali per la costruzione di tombe di famiglia

tombe di famiglia già esistenti da riassegnare

Per i cimiteri di Staglieno, Apparizione, S. Desiderio e Nostra Signora del Monte è indispensabile contattare l’Ufficio Concessioni del Comune. Per tutti gli altri cimiteri cittadini rivolgersi agli Uffici Cimiteriali delle Delegazioni competenti per territorio.

È sempre necessario presentare un documento di identità valido e una marca da bollo di Stato da allegare al modulo per avviare la pratica.

Costi

Le tariffe per inumazione e concessione sono stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale e non comprendono i costi del funerale né di accessori e decorazioni tombali. È garantita l'inumazione gratuita in campo comune per i non abbienti e in casi di disinteresse da parte dei congiunti.