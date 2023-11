Le 6 app da scaricare per sentirsi più sicure in strada

Ad oggi circa 1 donna su 3 non esce alla sera da sola per paura, contro 1 uomo su 12. Ciascuno ha una percezione diversa della sicurezza, non tutti provano lo stesso stato di allerta in determinate situazioni ma tutti meritano di sentirsi a proprio agio camminando per strada, anche la sera. Negli ultimi anni sono nati diversi servizi di ascolto e aiuto per far sentire le donne più sicure, in ogni circostanza, 24 ore su 24. Alcuni di questi, fanno parte di applicazioni che si possono scaricare sui propri cellulari e tenere quindi sempre in tasca.

Utilizzata da più di 50.000 donne in tutta Italia, Wher è la prima app-navigatore creata dalle donne per le donne dove le strade sono valutate in base a quanto vengono considerate sicure. Con un piccolo gesto in app ogni donna può valutare le strade della propria città: l’app poi restituisce le informazioni raccolte tramite una mappa facile da consultare che mostra le strade e i percorsi più consigliati dalle cittadine.

Per sentirsi più sicuri e comunicare, in caso di pericolo, nel modo più veloce possibile, c’è l’app ufficiale del 112: Where Are U. Una volta scaricata sul proprio cellulare, permette di avere una connessione immediata con Forze dell’Ordine e soccorsi, inviando automaticamente i dati di localizzazione e le altre informazioni che si sceglie di includere nell'app. L’app è collegata al Numero di Emergenza Europeo 112 e rende più immediate le comunicazioni con polizia, vigili del fuoco o ambulanza (il 112 riunisce, ormai da qualche anno, in una sola Centrale Operativa, Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine).

Guardian Safely Around è un’app che racchiude sistema di navigazione e monitoraggio del pericolo. All’interno dell’applicazione è possibile individuare quale sia il percorso più sicuro per raggiungere una destinazione, aggiungere i propri “guardiani” – amici o familiari – e i principali numeri di emergenza, come la chiamata rapida al 112.

Attraverso l’app del 1522, numero nazionale anti violenza e stalking, è possibile chiamare o chattare con un’operatrice, azionare i dispositivi di emergenza e leggere i consigli per la sicurezza e le ultime news. Il servizio è promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità e permette di connettersi immediatamente con operatori e operatrici specializzati.

C'è poi Echosos, un'applicazione per smartphone che aiuta a prepararsi alle emergenze inviando la posizione al servizio di emergenza locale in qualsiasi parte del mondo e fornendo informazioni sui pronto soccorso più vicini in regioni selezionate. In caso di emergenza, aprendo l'app, EchoSOS riconosce il Paese in cui ci si trova e visualizza i numeri corretti dei servizi di emergenza. Componendo uno dei numeri di emergenza, la posizione sarà trasmessa ai servizi di emergenza. Nel caso in cui non ci fosse nessun dato mobile, la posizione verrà comunque trasmessa via SMS.

Infine, Viola Walkhome è un servizio di videoaccompagnamento internazionale, attivo 24 ore su 24, per tutti coloro che cercano compagnia quando tornano a casa la sera. L’applicazione videoregistra, in caso di emergenza, la chiamata in corso con i volontari selezionari e, in caso di violenza, allerta immediatamente alle forze dell’ordine in caso di violenza. Si tratta di un servizio gratuito, attivo su territorio nazionale ed europeo.