Al via 'GenoVa in bici': nove weekend per imparare a guidarla in sicurezza

Nove week end per divertirsi in bici e imparare a guidarla in sicurezza. Questo lo scopo dell'iniziativa GenoVa in bici, rivolta a bambini e adulti e partita oggi, sabato 2 aprile 2022; un?occasione per divertirsi con due tipologie di attività: la mountain-bike e la guida sicura in bici.

Negli ultimi tre anni, complice la pandemia, il numero delle biciclette in circolazione è considerevolmente aumentato e cresce anche il numero dei cittadini che utilizza le due ruote a pedali come mezzo di trasporto urbano, contribuendo così a caratterizzare Genova come città attenta alla mobilità sostenibile, con circa 60 chilometri di piste ciclabili già realizzate e altre in fase di realizzazione.

Per nove fine settimana e sotto la supervisione degli istruttori di Zena Trail Builders, i bambini e gli adulti che vorranno cimentarsi con la mountain-bike avranno a disposizione un mini-circuito con pedane, ostacoli, 'cinesini' e potranno apprendere i rudimenti di base di questo sport. Sarà possibile prenotare la propria prova direttamente allo stand dell?evento, con bici e casco gratuiti.

Nell?ottica della mobilità sostenibile, grazie alla presenza di due autoscuole, ci sarà la possibilità di imparare a guidare la bici, in modo responsabile. Verrà allestito un percorso urbano simulato, con semafori, cartelli stradali, attraversamenti pedonali e tutto quanto serva ad apprendere i concetti fondamentali nel guidare una bici nel traffico urbano

GenoVa in bici ha preso il via sabato 2 aprile in piazza Carcamento, dove bambini e adulti hanno pedalato insieme a Gaia Ravaioli, campionessa mondiale di mountain bike specialità endurance, e al biker Dario Cherchi, sotto l?occhio attento del presidente regionale della Federazione ciclistica Sandro Tuvo. Per il Comune di Genova presenti gli assessori Paola Bordilli, Laura Gaggero, Matteo Campora, i consiglieri Stefano Anzalone e Vittorio Ottonello e il presidente del Municipio centro est Andrea Carratù.

"Sono grata al consorzio Zena Trail Builders per la proposta al Comune di questa iniziativa: la sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e la responsabilizzazione di chi va in bici sono buone pratiche che possono davvero fare la differenza nel vivere quotidiano - - ha detto l?assessore al Centro Storico e ai grandi eventi Paola Bordilli - Abbiamo lavorato per renderla il più possibile condivisa col territorio: da qui l'idea di nove piazze per i nove municipi, una logica policentrica su cui in questi anni abbiamo sempre più lavorato".

"Il tema della mobilità sostenibile è particolarmente sentito nella nostra città. Per questo, come amministrazione, lavoriamo per ampliare il più possibili le infrastrutture ciclabili e gli stalli per parcheggiare le bici - ha spiegato l?assessore all?Ambiente Matteo Campora - Un altro elemento fondamentale è quello della sicurezza, che ha ispirato l?organizzazione di questo evento".

"Dal sellino di una bici Genova può essere ancora più bella - concude l?assessore al Turismo Laura Gaggero - i nuovi percorsi delle piste ciclabili consentono ai genovesi e ai visitatori di scoprire la città in modo diverso, pedalando dal mare al centro storico, fino alle principali vie del centro. Un?esperienza che offre una inedita percezione di Genova, nel rispetto della sostenibilità ambientale».

Tutti gli appuntamenti nei Municipi