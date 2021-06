Il Comune cerca divulgatori scientifici per i Rolli: come partecipare al bando

Aaa cercasi aspiranti “Alberto Angela” per raccontare le bellezze di Genova e il suo patrimonio artistico e culturale, in particolare i palazzi dei Rolli.

L’avviso, pubblicato dal Comune di Genova, è finalizzato a trovare nuove figure professionali “con una solida preparazione e con una spiccata ‘attitude’ alla divulgazione scientifica, ovvero che sappiano raccontare in modo chiaro e accurato i luoghi che vengono aperti e scoperti dai visitatori durante i Rolli Days e di altre iniziative cittadine legate alla valorizzazione sia del sito Unesco, sia del patrimonio culturale cittadino, senza mai svilire la puntualità scientifica della narrazione”.

Le persone selezionate dovranno essere disponibili a lavorare nel corso di tutte le giornate degli eventi e per l’intero orario previsto, oltre a partecipare ai momenti di formazione organizzati di volta in volta a ridosso degli eventi e a studiare in autonomia il sito affidato.

I divulgatori lavoreranno inoltre all’interno di un team composto da altri divulgatori e da personale del palazzo storico assegnato. I collaboratori saranno inseriti all’interno di una short list già esistente di esperti e professionisti dalla quale attingere in occasione degli eventi organizzati dalla Direzione "Comunicazione ed Eventi".

Al bando possono partecipare persone tra i 18 e i 40 anni d’età, che dovranno inviare la candidatura entro il 28 giugno ( qui tutte le info ).