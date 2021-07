Salone nautico 2021 all'insegna del green pass

Lunedì 26 luglio 2021 è stata presentata la 61ma edizione del Salone Nautico di Genova, che si svolgerà a Genova dal 16 al 21 settembre. Il 61° Salone Nautico è lo specchio di un mercato per il quale i dati di previsione dell'anno in corso, recentemente diffusi dall'Ufficio Studi di Confindustria Nautica, confermano un trend di crescita molto sostenuto. Il tutto esaurito in termini di adesione da parte degli espositori nazionali e internazionali è anche il risultato dell'autorevolezza e della credibilità acquisite con il successo dell'organizzazione della 60ª edizione lo scorso anno, unica manifestazione di settore organizzata in presenza e in sicurezza in Europa nel 2020 nel periodo della pandemia.

Il layout del 61° Salone Nautico ripropone quest'anno il collaudato format multi-specialistico che si svilupperà su una superficie di oltre 200mila mq, con l'85% delle aree completamente all'aperto, ospitando oltre mille imbarcazioni. Sfiorano il numero di mille anche i brand presenti. Tra gli espositori confermati i principali cantieri, italiani ed esteri, che hanno partecipato all'edizione dello scorso anno, con molti graditi ritorni. Ad accoglierli un layout profondamente trasformato dai lavori per la realizzazione del nuovo waterfront di Levante iniziati nell’ottobre 2020, che sarà completato nel 2023 e che assicurerà 200 posti barca in più e un Palasport completamente rinnovato.

Gli effetti sono già visibili a cominciare dal grande beneficio apportato dall'abbattimento del muro di passeggiata tra la banchina C e la banchina E che ha modificato la centralità del Salone Nautico offrendo una banchina monoplanare senza soluzione di continuità tra il padiglione B e la nuova darsena. A trarne beneficio la superficie disponibile a terra che aumenta del 14%. Anche la superficie disponibile in acqua aumenta del 19% con il completamento di una nuova darsena ormeggi per le imbarcazioni fino a 15 metri, insieme all'utilizzo di nuovi pontili nelle altre darsene.

"Continua e si conferma lo stretto rapporto che lega il Salone Nautico alla città di Genova - dice il sindaco di Genova, Marco Bucci -. Lavorando così, fianco a fianco, saremo in grado, ancora una volta, di offrire un appuntamento di altissimo livello. Siamo orgogliosi, ora più che mai, di tornare a essere la Capitale della Nautica: sarà un grande evento per tutti, per sperimentare molte cose della ripartenza e per vivere la cultura del mare, parte fondamentale della nostra storia e elemento importante del nostro futuro. La città, intanto, sta lavorando per diventare il polo della nautica da diporto a livello internazionale, sfruttando spazi di crescita e cambiando volto ad alcune zone, come il Waterfront".

"Sono certo che sarà un bel Salone Nautico. Già l'anno scorso siamo stati i primi a riaprire e quest'anno sarà ancora più importante perché sarà il Salone della ripartenza, visto che ci avviamo verso un +5 di Pil e nei prossimi 16 mesi recupereremo la perdita dovuta alla pandemia. Bisogna andare avanti e incentivare la crescita del nostro Paese. Ora più che mai è importante dare una spinta all'economia, tornando a lavorare senza avere ulteriori interruzioni. Ci stiamo confermando uno dei Paesi più all'avanguardia nel settore della Nautica e la Liguria è tra i maggiori protagonisti, anche grazie al fatto che siano stati i primi a riaprire i cantieri in un momento difficile per il Paese".

La 61ma edizione del Salone Nautico beneficerà dell'esperienza maturata nel 2020 con l'approvazione del protocollo sanitario da parte del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che ha consentito lo svolgimento in presenza e in sicurezza della 60ma edizione e che sarà integrato dalle recenti disposizioni di legge che prevedono il Green Pass per aver accesso agli eventi fieristici.

La vendita dei biglietti d'ingresso è cominciata nei giorni scorsi online sul sito salonenautico.com, dove sarà possibile prenotare una serie di servizi aggiuntivi compreso il parcheggio.

Sul fronte internazionale, è stata avviata la campagna di comunicazione del Salone Nautico, inserita nel Piano di Promozione del Made in Italy del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e reso operativo da ICE Agenzia, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Le attività di promozione del Made in Italy comprendono, oltre alla presenza sulle più qualificate riviste estere di settore, un piano di comunicazione digital mirato su paesi strategici e il progetto di incoming che ogni anno porta a Genova i più importanti operatori del settore, i giornalisti esteri e buyer internazionali.