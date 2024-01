Riapre il supermercato, chiuso da un mese

Giovedì 1 febbraio 2024 apre al pubblico il nuovo punto vendita Ekom a Rivarolo, in via Vezzani 105 B/r. Il nuovo discount nasce dalla trasformazione in Ekom del supermercato Basko, chiuso ufficialmente il 31 dicembre 2023. Il personale esistente, complessivamente 17 persone, è stato assorbito da Ekom o ricollocato in altri punti vendita a marchio Basko.

"Uno dei punti di forza del Gruppo Sogegross è una reale ed efficace multicanalità, che permette di offrire sul territorio una proposta coerente con le esigenze dei consumatori e un servizio integrato rispetto al tessuto commerciale della zona - commenta Giovanni D'Alessandro, direttore Canale Basko -. Avendo a disposizione più formati distributivi, è possibile agire con flessibilità per sviluppare progetti di rete in sinergia con il territorio e il contesto di inserimento, garantendo la migliore opportunità di acquisto".

La scelta del cambio di insegna è legata a un mutato scenario competitivo della zona, che vede come più funzionale il format discount rispetto a quello del supermercato. Basko è inoltre presente nel quartiere di Bolzaneto con il punto vendita di via Barchetta, dotato anche di Bistrot per il pranzo.

"Queste operazioni sono inserite in una scelta strategica del gruppo, che continua a lavorare sulla riqualificazione e l'ottimizzazione della rete di vendita - aggiunge Giuseppe Marotta, direttore Canale Ekom -. Per quanto riguarda Ekom, a Genova possiamo portare altri esempi virtuosi di precedenti riqualificazioni della rete di vendita, come ad esempio nel caso di via San Giovanni d'Acri a Cornigliano, o a Sampierdarena in via Degola, entrambi passati da Basko a Ekom".

Il punto vendita Ekom, infatti, nasce sul progetto di ristrutturazione dell'ex-Soda, da ampia area industriale a spazio abitativo e commerciale, che ha portato nel 2007 all'apertura del supermercato Basko. A beneficiare direttamente dell'apertura del nuovo discount saranno in particolar modo i residenti dei quartieri di Begato e Rivarolo.

"Sono orgoglioso della nuova apertura Ekom a Genova in via Vezzani, piazza per noi ormai consolidata; nella stessa zona siamo presenti con altri tre negozi posti in via Canepari, via Petrella e via Pastorino. L'apertura di questo negozio, sito in prossimità del nostro head quarter di Bolzaneto, non solo rappresenta per noi la volontà di rafforzare il nostro posizionamento in città e in particolare nella zona della Valpolcevera, ma conferma anche la scelta strategica multicanale di Gruppo Sogegross di continuare a investire sul territorio e riqualificare la rete - prosegue Marotta -. Con la volontà e la consapevolezza di offrire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità abbiamo scelto, per questo negozio, di affidare i reparti freschi macelleria, salumi e formaggi, pane fresco e ortofrutta a nostri partner trentennali".

Seguendo una formula già consolidata e vincente, anche in questo punto vendita Ekom i clienti potranno trovare, nei vari reparti grocery, un ricco assortimento di prodotti ideali per la spesa di tutti i giorni, oltre a un'ampia scelta di prodotti locali e a una selezione attenta di freschi e freschissimi. Il nuovo punto vendita Ekom sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica dalle ore 8.30 alle 20, con un ampio parcheggio a disposizione.