La Regione conferma agevolazioni Irpef per le fasce più deboli

Verrà rinnovato anche per il 2024 l'accordo tra la Regione Liguria e i sindacati a proposito delle agevolazioni dell'Irpef per le fasce più deboli della popolazione, con l'avvio - già nei prossimi giorni - dei tavoli tecnici per individuare le modalità di attuazione della misura.

Questo è quanto è emerso al termine dell'incontro tra il presidente della Regione Giovanni Toti e i sindacati Cgil, Cisl e Uil per illustrare la prossima manovra finanziaria regionale.

"Confermiamo la programmazione dei fondi europei Fse e Fesr - spiega Toti - tenuto conto che, per legge nazionale, l'intesa sui Fondi Fsc con il governo copre anche una parte di cofinanziamento regionale su quella programmazione, liberando risorse per ulteriori investimenti, ne derivano circa 73 milioni in più che verranno stanziati sul Fondo strategico regionale, su un totale di 113 milioni di euro, per finanziare ad esempio interventi di rigenerazione urbana e opere strutturali di messa in sicurezza dei rivi".

Toti si è soffermato in particolare sulle nuove misure introdotte in manovra a beneficio delle famiglie, a partire dalla gratuità degli asili per i redditi Isee fino a 35.000 euro fino all'aumento delle risorse per la "Dote sport", che arriverà a due milioni di euro.

Emerge dalla riunione anche il fatto che nella manovra 2024 verranno mantenuti inalterati gli stanziamenti sulla disabilità, compreso il fondo per le gravi disabilità. Verranno, inoltre, stanziati 50 milioni di euro in maggiori cure per i cittadini, mettendo a bando una serie di prestazioni per abbattere le liste d'attesa.