Rapallo, fissata la data per la riapertura del porto

Il porto turistico di Rapallo, devastato dalla mareggiata del 2018, riaprirà a marzo. Lo ha annunciato il sindaco, Carlo Bagnasco, durante un incontro in Comune con i rappresentanti dei lavoratori dello scalo in stato di agitazione, confronto che si è svolto giovedì 18 gennaio 2024.

La mareggiata del 30 ottobre 2018 devastò la diga di Rapallo, provocando il naufragio di 225 imbarcazioni, tra le quali anche lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. Si contarono danni per milioni di euro.

"Le legittime preoccupazioni dei dipendenti sono state ascoltate dall'amministrazione - spiega Bagnasco -, li abbiamo rassicurati che nell'iter avviato negli anni per le pratiche concessorie, la priorità è sempre stata quella della tutela dei posti di lavoro dei dipendenti del porto, sia da parte nostra che di Ptir, non dimenticando mai l'interesse pubblico e la necessità essenziale per la città, di riavere un porto aperto, funzionante e ancora più attrattivo".

"Abbiamo lavorato assieme per il bene della città, negli oltre 380 incontri serviti per uscire dall'emergenza del 2018. Arrivare oggi con l'abitato cittadino protetto dalla diga, immediatamente eseguita, e il porto in prossimità dell'apertura (prevista per marzo) tutelando tutti i lavoratori, è un risultato straordinario", conclude il Primo cittadino.