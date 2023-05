Luce e gas, a Genova bollette oltre i 2.200 euro all'anno

La spesa per le bollette luce e gas a Genova supera i 2.200 euro. I costi sono indubbiamente cresciuti nell’ultimo anno, ma si mantengono al di sotto della media italiana.

Per le bollette nel 2023 le famiglie che vivono in provincia di Genova devono preventivare una spesa di circa 2.200 euro. A dirlo è sostariffe.it, che ha analizzato consumi e costi delle bollette luce e gas in provincia. È emerso che a Genova si spende di più per la bolletta elettrica che per il gas e che i costi sono inferiori rispetto alla media nazionale. Scegliendo le migliori tariffe sul mercato libero è possibile beneficiare di un immediato abbassamento delle bollette, con un risparmio che arriva fino a 400 euro all’anno.

Dati luce e gas Genova 2023 Genova 2023 Media Italia 2023 Differenza Consumo Annuo Luce Medio in kWh 2399 2596 -8% Spesa Annua Tutela Luce Media 1.210 € 1.314 € -8% Spesa Annua Mercato Libero Luce 926 € 993 € -7% Risparmio con Mercato libero Luce 284 € 321 € -12% Consumo Annuo Gas Medio in smc 619 849 -27% Spesa Annua Tutela Gas Media 996 € 1.397 € -29% Spesa Annua Mercato Libero Gas 873 € 1.205 € -28% Risparmio con Mercato libero Gas 123 € 192 € -36% Totale risparmio Mercato libero Luce + Gas 407 € 513 € -21%

Qual è la situazione bollette in provincia di Genova

La spesa delle famiglie genovesi che sono rimaste nel mercato tutelato dell’energia e del gas raggiunge complessivamente quota 2.200 euro: ai circa 1.200 euro annui dovuti per le bollette dell’elettricità si sommano i circa 1.000 euro necessari per il pagamento della bolletta del gas.

La cifra è inferiore rispetto ai dati medi nazionali, soprattutto per quanto riguarda la bolletta del gas. In questo caso i genovesi spendono il 29% in meno rispetto al resto d’Italia, grazie a consumi sensibilmente inferiori. È più basso della media anche il consumo di energia elettrica, che garantisce una spesa per la bolletta più bassa del 12% rispetto alla media.

Una famiglia italiana con consumi medi per le bollette 2023 spende attorno ai 2.700 euro, ripartiti in maniera quasi perfetta tra la spesa per l’elettricità e quella per il gas. Più precisamente, si parla di 1.314 euro di spesa stimata per la bolletta elettrica e di 1.397 euro annui per la bolletta del gas.

Chi vuole risparmiare sui costi delle bollette luce e gas può passare al mercato libero: come mostrano inequivocabilmente i dati forniti da sostariffe.it, scegliere la migliore tariffa luce e gas sul mercato consente di abbassare i costi delle bollette.

Quanto si può risparmiare sulle bollette luce e gas passando al mercato libero

Il mercato a maggior tutela scomparirà definitivamente entro pochi mesi: dal 10 gennaio 2024 chi non ha ancora scelto il proprio fornitore sul mercato libero dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura per l’energia elettrica e per il gas.

In ogni caso, il cambio di fornitore è gratuito e viene garantita la continuità del servizio di fornitura: questo vuol dire che per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero non si deve pagare nulla e che per tutto il periodo di transizione si potrà continuare a usare l’energia elettrica e il gas come al solito.

Ma quanto si risparmia scegliendo la migliore tariffa luce e gas? Per chi vive in provincia di Genova il risparmio supera i 400 euro all’anno, pari a più del 18% della spesa complessiva. In particolare, la migliore offerta luce ad aprile 2023 garantirebbe una spesa annua di 926 euro, ben 284 euro in meno rispetto alla spesa prevista sul mercato tutelato. Per il gas, invece, il risparmio sarebbe di 123 euro all’anno.

Se si prendono in considerazione i dati nazionali si nota come, per effetto dei maggiori consumi, il risparmio che si può ottenere monitorando le offerte attive sul mercato libero e scegliendo le migliori tariffe luce e gas sale rispetto a quello di cui possono beneficiare gli abitanti di Genova, fino a superare i 500 euro all’anno.

Tenendo presenti i propri consumi annui di luce e gas, cercare le tariffe più convenienti del periodo è un’operazione semplice e veloce. Basta consultare il comparatore gratuito messo a disposizione da sostariffe.it per avere una panoramica completa di tutte le migliori offerte luce e gas che rispondono alle proprie esigenze.