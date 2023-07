Autorità portuale, 8 milioni di euro da Roma per super bacino di Sestri, nuova diga e altri 6 progetti

È stata approvata dal Mit la proposta di ammissione al finanziamento “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate - risorse 2021-2023 e residui biennio 2019-2020” presentata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

L'ente ha dunque ottenuto finanziamenti pari a 8.353.354 euro sui 39.466.000 euro disponibili per le Autorità di Sistema Portuale.

I fondi, nello specifico, saranno destinati ai progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi relativi a: lo sviluppo delle aree industriali portuali di Sestri Ponente con la creazione del nuovo “super bacino”; la nuova diga foranea di Genova; i dragaggi nel bacino di Genova per consentire l’accessibilità in sicurezza alle portacontainer e alle navi passeggeri; la riqualificazione dei collegamenti ferroviari con il parco Campasso; l’adeguamento delle infrastrutture di Calata Bettolo e del terminal contenitori Ronco-Canepa; la manutenzione della scogliera a protezione del terminal di Genova-Pra’.

Infine, sono stati ammessi al finanziamento anche i progetti di potenziamento della security dei varchi portuali.

Il decreto di approvazione delle proposte e autorizzazione di impegno di spesa a favore dell’AdSP è disponibile nella sezione Trasparenza del sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.