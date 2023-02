Corso per diventare maestro di sci e snowboard, 60 posti disponibili

Per tutti coloro che vogliono diventare maestri di sci, la Regione ha pubblicato un bando, che prevede corsi dedicati. Verranno formati: 40 allievi nella disciplina dello sci alpino e 20 allievi nella disciplina dello snowboard.

Le domande devono essere presentate entro il 24 febbraio 2023. I corsi sono organizzati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci. La quota d'iscrizione è di 300 euro e va versata tramite bonifico bancario.

Le prove attitudinali pratiche si svolgeranno ad Artesina, dall'1 al 3 marzo per lo sci alpino e il 2 e 3 marzo per lo snowboard. Per i requisiti di ammissione e per tutte le altre info, basta cliccare sul link, che rimanda al bando.