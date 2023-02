Scajola: "Formazione sul campo fondamentale per crescita giovani"

L'assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola ha partecipato questa mattina, 7 febbraio 2023, all'evento 'Pmi day…e poi?', organizzato da Confindustria Genova. Un momento di confronto tra le aziende, gli studenti e le istituzioni su formazione, orientamento e impresa e sulle opportunità lavorative presenti sul territorio.

L'evento conclude la tredicesima edizione del Pmi day, focalizzata quest'anno sul tema 'la bellezza del saper fare italiano', durante la quale 26 aziende tra Genova e il Tigullio hanno aperto le porte a oltre 500 studenti, organizzando visite guidate e incontri dedicati.

"Sono soddisfatto per questa importante occasione di dialogo tra il mondo del lavoro, gli studenti e le istituzioni - ha affermato l'assessore Marco Scajola - per parlare del futuro lavorativo dei nostri giovani. Ringrazio Confindustria Genova per aver organizzato l'incontro e le Piccole e Medie Imprese, spina dorsale dell'economia del nostro territorio, per aver aperto le loro aziende ai nostri giovani".

"Come Regione - ha proseguito - stiamo investendo molto per formare figure professionali richieste dalle aziende, che possano essere inserite facilmente nel mondo del lavoro. I ragazzi presenti oggi hanno visitato le aziende che hanno partecipato al progetto Pmi day: l'esperienza professionale sul campo è un elemento fondamentale per la crescita dei giovani, come abbiamo previsto nei percorsi Matchpoint 2, al fine di facilitare la conoscenza tra azienda e stagista e soprattutto fornire competenze empiriche ai giovani".

"Infine - conclude Scajola -, mi rivolgo ai nostri ragazzi: abbiate coraggio e forza di credere in quello che volete realizzare, cercate di 'modellare' il vostro posto di lavoro. Voi vivrete il futuro e siete voi che dovete scriverlo".