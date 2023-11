Mercato immobiliare: a Genova aumentano i prezzi per l'affitto, meno per la vendita

A Genova aumentano i prezzi per l'affitto, mentre per la vendita la salita è meno "ripida". In totale, comunque, le variazioni del mercato immobiliare cittadino nella seconda parte del 2023 sono contenute, dopo la contrazione dei primi sei mesi dell'anno.

È quanto emerge dal terzo osservatorio sul mercato immobiliare 2023 di Nomisma: il contesto locale è caratterizzato da una diminuzione del 10,4% degli acquisti residenziali nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2022, con quasi un potenziale acquirente su tre che si è autoescluso dal mercato per la maggiore difficoltà di accesso al mutuo e ha ripiegato sull'affitto.

Le quotazioni delle abitazioni usate mostrano una lieve crescita semestrale (+0,4%) e un incremento del +1,5% annuale. Gli immobili nuovi o in ottimo stato, invece, scontano una leggera diminuzione semestrale (-0,4%), a fronte di un risultato annuale ancora positivo (+0,6%). Lo sconto medio sul prezzo richiesto si conferma al 12,5% per le abitazioni usate e si dimezza per le proprietà in ottimo stato (6%).

Calano di un mese i tempi medi di vendita, riducendosi a cinque.

Crescono dell'1,2% i prezzi degli affitti rispetto agli ultimi sei mesi e del 2,2% rispetto a un anno fa. La concomitanza di offerta scarsa e domanda sempre più intensa, conferma tempi di assorbimento medi ai minimi storici per la città di Genova: 2,2 mesi, che scendono al di sotto dei due mesi nelle zone di pregio e nel centro.

Compravendite di uffici e negozi: aumentano i prezzi

Calano del 44% le compravendite degli uffici, dopo il notevole incremento del primo semestre. Nel secondo semestre 2023, crescono i prezzi anche in questo comparto: +1,7% sull'anno precedente e +0,8% sul semestre precedente. I tempi di assorbimento medi si assestano a otto mesi, in linea con la media delle grandi città italiane. Crescono anche gli affitti del 2,3% su base annuale, mentre su base semestrale si registra un aumento dell'1,7% nel "business district" e in periferia, a fronte di un calo dell'1% nel resto del centro

Anche per i negozi, le cui compravendite nel primo semestre dell'anno sono aumentate del 6%, i prezzi crescono del 2,1% su base annuale, dello 0,9% su base semestrale. I tempi di vendita (sette-otto mesi) e di locazione (cinque mesi) si riducono, entrambi, di circa un mese. Sul fronte della locazione, il livello medio dei canoni rimane sostanzialmente stabile sia su base semestrale che annuale, pur presentando flessioni semestrali nelle zone centrali e semicentrali (-0,7%).

Le previsioni di Nomisma per il primo semestre 2024 parlano di una consistente diminuzione per le compravendite e i prezzi, e di un leggero incremento sia della quantità che dei prezzi per i contratti di locazione