VIDEO | La spiaggia di Boccadasse si tinge di blu: il ritorno delle velelle

La spiaggia di Boccadasse, come molte altre località della costa genovese e ligure, si tinge di blu per il ritorno delle velelle. Si tratta di idrozoi dall’inconfondibile colore e la forma a barchetta che, con l'inizio della stagione calda, si spostano in massa trascinati dalle correnti, finendo per 'spiaggiarsi' e per emanare un odore molto sgradevole.

In questi giorni tanti cittadini allarmati hanno anche chiamato la capitaneria di porto segnalando delle strane chiazze in mare, come detto si tratta solo di grossi gruppi di velelle che vengono trascinati dalla corrente. La buona notizia è che sono sinonimo di acqua pulita, la 'velella velella', questo il suo nome scientifico, è una parente stretta della medusa, nonostante possieda cnidocisti (organi urticanti), la velella non è urticante.