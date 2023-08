Parete per arrampicare nel ghetto: al via il progetto per una palestra a cielo aperto

Una parete da arrampicata sportiva e una palestra a cielo aperto. È il progetto al via in piazza Santa Sabina nel ghetto del centro storico: ad annunciare la novità Christian Spadarotto tra i fondatori del comitato e dell’associazione Via del Campo.

La struttura sarà parzialmente coperta con vetri e tettoi: "Molto elegante, sobria e poco impattante - la descrive Spadarotto - ci sarà anche un'area verde con dei giardinetti che dovrebbero avere una continuazione nel palazzo adiacente, da cui sarà spostato l'ecopunto, e dove probabilmente si realizzeranno delle aule studio legate allo studentato già presente".

L'annuncio sui social: "Circa tre anni fa proponemmo l'idea di realizzare una palestra di roccia in questo spazio abbandonato dopo i bombardamenti della guerra. In questi giorni sono arrivati i ponteggi per l'apertura del cantiere: realizzare un centro sportivo aperto e accessibile a tutti i ragazzi (e non solo) in questo luogo assume un valore ancora più importante".

"Ringrazio tutti, a partire dai tecnici che all'epoca hanno saputo accogliere e sviluppare questo difficile e ambizioso progetto. Ringrazio tutti gli amici dell'Associazione con i quali abbiamo creato un gruppo di lavoro magico: Persone Speciali".

Grande soddisfazione per l'attivista: "Mi viene da piangere, la felicità oggi non si può scrivere. Centro storico nel cuore".