L'auto di Sandro Pertini esposta in Regione

Gli Stati Generali del Patrimonio Italiano fanno sapere di essere a conoscenza della disponibilità del Consiglio regionale della Liguria a esporre la Fiat 500 di Sandro Pertini nell'atrio dell'istituzione dal 6 dicembre per due giorni.

Il presidente dell'ente Ivan Drogo Inglese ha personalmente sensibilizzato gli oltre trenta consiglieri, inclusi i presidenti Giovanni Toti e Gianmarco Medusei, invitandoli a condividere e sostenere questo evento epocale. Nella sua appassionata nota Drogo Inglese ha sottolineato l'importanza di considerare Sandro Pertini non solo come un Presidente, ma come un vero e proprio patrimonio culturale e storico nazionale, una figura identitaria imprescindibile.

Nella nota Drogo Inglese evidenziava che "la figura di un Presidente della Repubblica, come Sandro Pertini, è da considerarsi patrimonio culturale e storico nazionale oltreché elemento identitario del territorio". Il messaggio ha rassicurato i rappresentanti della Fondazione Pertini di Firenze, dell’Associazione Sandro Pertini di Stella e il Sindaco di Stella, dissipando le preoccupazioni causate dalle notizie precedenti sul presunto diniego della Regione.

L'esposizione della rossa Fiat 500, donata da Carla Voltolina al Comune di Torino e poi custodita nel Museo Nazionale dell'Automobile, sarà il fulgido punto culminante nel 45esimo anniversario della storica visita di Sandro Pertini a Genova e alla Regione Liguria.

Drogo Inglese ha evidenziato "il profondo legame tra la Regione Liguria e Sandro Pertini", sottolineando che "l'aula consiliare porta il suo nome all'unanimità e l'istituzione è l'orgogliosa proprietaria della casa natale di Stella San Giovanni".

Concludendo Drogo Inglese ha espresso "l'ardente desiderio, che numerosi cittadini e studenti affluiscano per ammirare la celebre Fiat 500 rossa di Sandro Pertini, esposta negli spazi della massima istituzione regionale".