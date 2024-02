Meteo Liguria e Genova, le previsioni per il fine settimana

Cosa ci aspetta per il weekend dal 16 al 18 febbraio in Liguria e a Genova? Il tempo sarà tendenzialmente bello ma la situazione - fanno sapere gli esperti di 3bMeteo - è ancora molto incerta

In generale, l'anticiclone che ha toccato l'Italia a San Valentino andrà a indebolirsi a causa di una perturbazione atlantica in transito sull'Europa centro-settentrionale (e che potrebbe lambire il nord Italia) e di una depressione afro-mediterranea in isolamento tra Algeria e Tunisia. Bisognerà dunque capire, per ottenere previsioni precise, quale sarà la traiettoria del fronte nord atlantico.

In ogni caso, seguendo le ultime tendenze diffuse da 3bMeteo, su Genova domani, venerdì 16 febbraio, è prevista una giornata caratterizzata da cielo velato, con temperature tra 9 e 15 gradi. Sabato 17 febbraio invece cielo sereno e con qualche velatura lieve mentre la colonnina di mercurio salirà leggermente, tra 10 e 16 gradi. Domenica 18 febbraio previsti dai 9 ai 15 gradi, con giornata prevalentemente serena e poco nuvolosa nelle prime ore della mattinata.

Per quanto riguarda la Liguria, invece, secondo Arpal venerdì 16 febbraio il cielo sarà offuscato da un consistente transito di nubi medio-alte che andranno a ispessirsi nel corso della giornata a partire dai settori occidentali. Il cielo sarà generalmente coperto in serata. Le temperature comunque saranno in generale aumento, ma aumenterà anche l'umidità. Venti in arrivo dai quadranti settentrionali sul ponente, con rinforzi da nord-est nelle ore centrali della giornata, mentre saranno deboli o variabili sul centro-levante. Il mare sarà mosso sul ponente ligure, poco mosso altrove.

Sabato sole e nuvole, con temperature stazionarie e venti moderati settentrionali. Domenica invece cielo più sereno con poche nuvole, temperature in aumento e di nuovo venti moderati settentrionali. Attenzione alla giornata di lunedì in cui potrebbe arrivare una perturbazione, ma sono soltanto tendenze e dunque il consiglio è di seguire tutti gli aggiornamenti dei prossimi giorni.