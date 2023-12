Magia di Natale: a Portofino 'nevica' in piazzetta

Magia di Natale nella piazzetta di Portofino. Il Comune ha pubblicato alcuni scatti con l'affascinante 'effetto neve' e i personaggi Disney con in testa Topolino e Minnie, a incantare grandi e piccini.

"Alle 17.30 in riva alla perla del Tigullio sono sbarcati Minnie e Topolino che hanno salutato i tanti bambini arrivati nel borgo per l’occasione - scrive il Comune su Facebook -. L’atmosfera di festa è proseguita poi in serata con la musica di Francesco Baccini ed Eonice Solari: la cantante lavangnese ha proposto alcuni classici natalizi nell’attesa della Santa Messa di Mezzanotte".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp