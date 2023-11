Il Festival della Scienza chiude con 200mila presenze e 30mila studenti

A Genova si chiude oggi, domenica 5 novembre 2023, la ventunesima edizione del Festival della Scienza: sono 30mila gli studenti che hanno animato gli eventi, 16mila gli appassionati che hanno popolato le sale delle conferenze (in aumento del 60% rispetto alla precedente edizione), per un totale di 200mila presenze complessive. Il pubblico registrato è proveniente da 10 regioni in Italia: Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Questi i numeri della ventunesima edizione del Festival della Scienza che, da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre 2023, ha portato in 35 location cittadine quasi 250 iniziative tra incontri, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali. Sono state inoltre rese note le date e il tema della ventiduesima edizione, che si svolgerà da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024 nel segno delle Sfide.

La ventunesima edizione del Festival della Scienza ha coinvolto in 11 giorni 300 scienziati e personalità illustri provenienti da tutto il mondo e 350 tra enti, associazioni, aziende ed editori, per un programma composto complessivamente da 239 eventi, articolati in 97 conferenze, 86 laboratori, 26 mostre, 3 spettacoli e 27 eventi speciali. Hanno inoltre partecipato circa 580 giovani tra animatori e studenti del progetto OrientaScienza. A partire dai primi giorni di dicembre, gran parte delle conferenze sarà disponibile on demand sul sito del festival.

Affluenza conferenze +60% rispetto all'anno scorso

"La ventunesima edizione del Festival ha raggiunto risultati importanti – commenta Marco Pallavicini, presidente del Festival della Scienza – con 200mila presenze agli eventi in 11 giorni di manifestazione, due in meno rispetto all’edizione precedente. Se consideriamo anche le allerte meteorologiche nel periodo della manifestazione, siamo decisamente soddisfatti del risultato. Gli studenti che hanno raggiunto il Festival da quasi tutta Italia sono stati 30mila, con le prenotazioni dei giorni feriali già quasi del tutto esaurite prima dell’inizio del Festival. In più, per 11 giorni abbiamo visto le vie e le piazze di Genova piene di scolaresche e di famiglie: ancora una volta, il nostro Festival si conferma un evento fondamentale anche per l’offerta turistico-culturale della nostra città. Ringraziamo come sempre chi ha partecipato alla costruzione del programma della ventunesima edizione del Festival e anche tutti coloro che hanno contribuito a creare l’offerta di eventi extra".

"Uno dei dati più significativi di questa edizione – aggiunge Fulvia Mangili, direttrice del Festival della Scienza – è quello relativo all’affluenza alle conferenze: sono 16mila le presenze registrate nelle diverse sale, con un aumento del 60% rispetto all’edizione precedente. È normale per noi vedere i luoghi delle mostre e dei laboratori affollati da scolaresche, famiglie, bambini, bambine, ragazzi e ragazze, ma quest’anno enorme è il successo degli incontri: la maggior parte delle conferenze ha registrato il sold-out, con lunghe code all’ingresso e molto entusiasmo tra i partecipanti. Questo anche grazie all’equilibrio nel programma tra scienziati e divulgatori. Rispetto allo scorso anno, abbiamo percepito un ulteriore incremento del pubblico giovane, che abbiamo anche incentivato a partecipare estendendo la gratuità alle conferenze: non solo per gli under 18, ma anche per studenti universitari e iscritti ai percorsi Its".

La nuova parola chiave per l’edizione 2024: "Sfide"

Al termine della ventunesima edizione, il Consiglio scientifico del Festival e il Comitato di programmazione si sono riuniti per scegliere la parola chiave che guiderà gli eventi nell’edizione 2024.

"Sfide, come quelle della ricerca guidate dalla curiosità per la scienza – commenta Alberto Diaspro, presidente del Consiglio scientifico del Festival della Scienza, illustrando la parola chiave scelta per la ventiduesima edizione –. Ma anche le sfide dello scambio di conoscenze verificabili e criticabili pubblicamente, e quelle per costruire il futuro anziché subirlo in questo tempo di cambiamenti globali e questioni epocali. Tra i tanti temi scientifici non mancheranno quelli legati all’emergenza climatica, alla sostenibilità ambientale, al consumo e reperibilità dell’acqua e dell’energia, alla salute e alla cura, alle nuove tecnologie e agli algoritmi dell’intelligenza artificiale e dei metodi computazionali, al legame con le arti e la società. Inoltre, in una Genova Capitale Europea dello Sport uno spazio particolare sarà dedicato al rapporto tra sport e scienza, che condividono valori come sana competizione, inclusione e condivisione".