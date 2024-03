Giardini Tranquillo Marangoni in stato di degrado: il Comune si impegna a riqualificare l'area

L'asfalto nei giardini Tranquillo Marangoni di via Maculano, a Oregina, è ammalorato e necessita di nuovi lavori. In più, la zona è da migliorare con nuove panchine, alberature e con anche un potenziamento dell'area sgambatura per cani.

Le preoccupazioni dei cittadini sono finite in consiglio comunale, con una mozione approvata all'unanimità che impegna sindaco e giunta ad attuare i lavori di restyling. A proporre il tema, a Tursi, il consigliere Pd Claudio Villa: "Da un recente sopralluogo effettuato nel mese di gennaio con i cittadini volontari Gruppo di lavoro Amici della Riunda e del Coordinamento Associazioni di Oregina era stato evidenziato che il fondo realizzato con una speciale miscela di asfalto risulta da tempo sbriciolato e deteriorato per l’utilizzo in sicurezza dei bambini e di difficile manutenzione per i mezzi meccanici di Amiu". Sempre la pavimentazione risulta anche sollevata in più punti per la crescita delle radici delle piante all'interno del giardino.

E dunque, con il voto favorevole dell'Aula Rossa alla mozione, sindaco e giunta dovranno individuare le risorse - anche in accordo con il Municipio Centro Est - per la riqualificazione dell’intera area dei giardini e in particolar modo per il rifacimento del fondo con materiali più idonei, "con la sostituzione delle alberature con altre più adatte, con l’installazione di nuove panchine ed il miglioramento dell’area sgambatura per cani adiacente ai giardini stessi".