Il grande cuore di 'Crevari Invade': donazioni per circa 17mila euro

Grazie alle iniziative e alle serate organizzate dai ragazzi di 'Crevari Invade' sono stati donati 17mila euro per tre diverse realtà del territorio. Nei giorni scorsi l'associazione ha spiegato come sono stati spesi i soldi raccolti: "Come ogni anno da oltre 30 anni - si legge sulla pagina Facebook - siamo qui a rendere conto a ogni singola persona che è venuta a mangiarsi una focaccetta, bersi una birra e farsi due risate, in una notte di inizio estate, in cima alla collina che amiamo cosi tanto, come abbiamo investito gli incassi delle serate".

Sono stati consegnati all'ospedale di Voltri due monitor Philips che verranno utilizzati in Pronto Soccorso e rianimazione, oltre che per tutti gli spostamenti tra reparti e tra ospedali, per un investimento di oltre settemila euro. I ragazzi di Crevari Invade hanno poi acquistato una cucina completa, dal costo di circa cinquemila euro, che oggi è utilizzata all'Interno di una casa-rifugio gestito dall'Associazione contro la violenza sulle donne Centro antiviolenza Mascherona

"Con altri cinquemila euro - concludono da Crevari Invade - abbiamo acquistato generi di prima necessità ai volontari di 'Cibo per Tutti', un'associazione che aiuta le persone in difficoltà sul territorio di Ponente. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato".