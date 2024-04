Caccia al tesoro benefica nel centro storico: raccolti mille euro

Più di 50 persone hanno partecipato sabato scorso, 13 aprile, alla caccia al tesoro “Chi cerca trova”, evento benefico che aveva come obiettivo una raccolta fondi a favore del progetto La pasticceria della Tartaruga e della Lega Italiana per la Fibrosi Cistica (Lifc). “Grazie a questo pomeriggio di divertimento condiviso, per adulti e bambini, abbiamo raccolto quasi mille euro” raccontano con soddisfazione gli organizzatori del Rotary Genova Est e del Rotaract Genova (gruppo Rotary under 30).

È stato un percorso a tappe, in giro per il centro storico, che ha coinvolto giovani, famiglie e adulti per l’intero pomeriggio e si è concluso con un aperitivo. “Ci siamo impegnati a inserire all’interno del percorso sia mete note a tutti sia luoghi meno conosciuti, anche dai genovesi, che pensiamo valga la pena valorizzare – spiega il presidente del Rotaract Genova Lorenzo Daidone – Organizzare l’evento è stato allo stesso tempo divertente e stimolante”. Nel percorso a tappe erano inclusi infatti sia mete turistiche come San Lorenzo e Porta Soprana, sia edifici situati in tracciati meno “battuti” come la Casa del Boia o la chiesa di Santa Maria in Passione. “Siamo andati alla ricerca dei dettagli – aggiunge Lorenzo – abbiamo individuato stemmi nobiliari e simboli, come il cagnolino di San Lorenzo, che raccontassero la storia della città”.

Sia il Rotaract che il Rotary hanno deciso di devolvere il ricavato dell’evento a due associazioni a cui dedicheranno l’intero service di quest’anno. L’intero distretto Rotaract 2032 per il 2024 ha scelto infatti di organizzare eventi di raccolta fondi dedicati alla Lega Italiana per la lotta alla fibrosi cistica – per cui grazie alla caccia al tesoro sono stati raccolti 325 euro – supportandone la ricerca e dando un contributo all’acquisto di macchinari per la cura di questa malattia rara.

Il Rotary Genova Est si sta invece impegnando a chiudere l’anno con un importante supporto al progetto La pasticceria della Tartaruga, il cui obiettivo è dar vita ad attività lavorative che si autosostengano e che diano un’opportunità concreta a giovani con Sindrome di Down e altre tipologie di disabilità intellettiva. Il progetto prevede l’apertura di un laboratorio in via Caffaro 12 B dedicato alla produzione di alcune linee di dolci senza glutine, che possa dare una formazione permanente ai giovani lavoratori. “In maniera ambiziosa, pensiamo che il laboratorio artigianale, così come il nostro b&b Il giardino della tartaruga, operante da circa un anno con gli identici scopi che animano il laboratorio, possa rappresentare un progetto pilota, replicabile in altre realtà simili su territorio nazionale” spiegano i membri della Cooperativa La Compagnia della Tartaruga. “Per questo progetto, con la caccia al tesoro di sabato scorso, siamo riusciti a raccogliere 597 euro” ha detto il presidente del Rotary Genova Est Agostino Poggi.